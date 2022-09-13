Haberler Yaşam TOKİ sosyal konutların yapılacağı yerleri açıkladı! İşte, 2+1 ve 3+1 dairelerin yapılacağı yerler

Giriş Tarihi: 13.09.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 16:37

TOKİ sosyal konutların yapılacağı yerleri açıkladı! İşte, 2+1 ve 3+1 dairelerin yapılacağı yerler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı. 3+1 konut fiyatlarının 850 bin TL, 2+1 konut fiyatı 608 bin TL olarak açıklanırken, başvuruların yarın itibarıyla başlayacağı ve ekim sonuna kadar süreceği ifade edildi. Tarihi projenin detaylarının netleşmesinin ardından 'Hangi şehirde kaç adet konut yapılacak?' sorusunun cevabı merak konusu oldu. TOKİ, resmi internet sitesi üzerinden merak edilen soruya yanıt verdi. İşte il il TOKİ sosyal konut listesi...