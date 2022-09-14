Konut projesinde başvurular nasıl yapılacak? Şartlar neler? İşte cevaplar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı. 3+1 konut fiyatlarının 850 bin TL, 2+1 konut fiyatı 608 bin TL olarak açıklanırken, başvuruların yarın itibarıyla başlayacağı ve ekim sonuna kadar süreceği ifade edildi. Tarihi projenin detaylarının netleşmesinin ardından başvuruların nasıl yapılacağı da belli oldu. İşte sosyal konut başvuru rehberi.