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Trabzon hurması kabuğuyla mı yenir yoksa soyulur mu? Ağzı burkan o tadı önlemenin sırrı
Giriş Tarihi: 17.11.2026 11:20
Trabzon hurması kabuğuyla mı yenir yoksa soyulur mu? Ağzı burkan o tadı önlemenin sırrı
Sonbahar ve kış aylarında tezgahları süsleyen Trabzon hurması (cennet hurması), yoğun tatlılığı ve düşük kalorisiyle tam bir şifa deposu. Ancak pek çok kişi bu meyveyi yerken ağızda bıraktığı o garip, buruşuk ve tüylü histen şikayet ediyor ya da kabuğunun yenip yenmeyeceği konusunda kararsız kalıyor.