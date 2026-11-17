KABUĞUYLA YENİR Mİ, KAŞIKLA MI OYULUR?

Bu pratik ve besleyici meyveyi tüketmek için aslında tek bir doğru yok; her şey meyvenin olgunluk derecesine bağlı:

Elma gibi dilimleyerek: Eğer zaman kaybetmek istemiyorsanız iyi haber şu ki Trabzon hurmasının kabuğu hiçbir sakınca olmadan güvenle yenebilir. Meyveyi bol suyla yıkadıktan sonra sap kısmını, varsa kahverengileşmiş veya ezilmiş bölgelerini temizleyip tıpkı bir elma gibi dilimleyerek tüketebilirsiniz.