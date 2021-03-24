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'da can pazarı! Genç kızı dev dalgaların arasından kurtardı

'un ilçesinde, iskeleden denize düşen 15 yaşındaki S.Ş. adlı kız çocuğu, suya atlayan bekçi tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kulaç, "Kız kardeşimizi sudan sağlam şekilde çıkartmayı başardım. Kız kardeşimiz iyi olduğu için çok mutluyum" dedi.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 14:49
Trabzon'da can pazarı! Genç kızı dev dalgaların arasından kurtardı

Olay, dün ilçenin Çarşı Mahallesi kıyısındaki İskelesi'nde meydana geldi. İskeledeki S.Ş., dengesini kaybedip denize düştü. Çevrede devriye görevi yapan bekçilerden , durumu fark edip üzerindeki üniformayı çıkararak suya atladı.

Trabzon'da can pazarı! Genç kızı dev dalgaların arasından kurtardı

Kulaç, suda çırpınan S.Ş.'yi kıyıya çıkardı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Ş.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Trabzon'da can pazarı! Genç kızı dev dalgaların arasından kurtardı

Bu arada kurtarma anı, cep telefon kamerası ile görüntülendi. Dev dalgalara aldırış etmeden suya atlayıp, S.Ş.'yi kurtaran bekçi 'a, çevredekiler teşekkür etti.

Trabzon'da can pazarı! Genç kızı dev dalgaların arasından kurtardı

O ANLARI ANLATTI: ONU BIRAKMAYACAĞIMI SÖYLEDİM

'un ilçesinde, iskeleden denize düşen S.Ş.'yi boğulmak üzereyken, suya atlayarak kurtaran bekçi , o anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

Trabzon'da can pazarı! Genç kızı dev dalgaların arasından kurtardı

Çok mutlu olduğunu söyleyen Kulaç, "Düşen kız kardeşimizin yüzme bilmediğini, bunun için de korku ve panik içinde olduğunu gördüm. Üzerimi çıkarıp hemen suya atladım.

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