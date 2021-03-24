HaberlerYaşamTrabzon'da can pazarı! Genç kızı dev dalgaların arasından kurtardı
Trabzon'da can pazarı! Genç kızı dev dalgaların arasından kurtardı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen 15 yaşındaki S.Ş. adlı kız çocuğu, suya atlayan bekçi Hasan Kulaç tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kulaç, "Kız kardeşimizi sudan sağlam şekilde çıkartmayı başardım. Kız kardeşimiz iyi olduğu için çok mutluyum" dedi.
Giriş Tarihi: 24.03.2021
14:46
Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
14:49
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