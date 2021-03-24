İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu düşünmeden atladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:22
04:13
00:42
İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu düşünmeden atladı | Video 24.03.2021 | 15:48
00:19
01:18
Tırnakçılık yapan kadını esnafın dikkati yakalattı | Video 24.03.2021 | 15:48
01:34
00:43
03:00
Otomobilin altıda kalan çocuğun inanılmaz kurtuluşu | Video 24.03.2021 | 15:05
03:45
Kediyi ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video 24.03.2021 | 14:42
03:26
Adıyaman’daki maymun muz yerine acı çiğköfte yiyor | Video 24.03.2021 | 14:24
07:23
İstanbul Kağıthane'de istinat duvarının çökme anı kamerada | Video 24.03.2021 | 13:50
02:21
Dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında, oğlunun cesedini buldu | Video 24.03.2021 | 13:46
01:57
Ankara'da AVM’den çaldığı elbiseleri internette satan kadın kamerada | Video 24.03.2021 | 13:30
00:22
Kevser Suresi dinle! Kevser suresi Arapça (Tecvidli) Dinle Türkçe anlamı oku 24.03.2021 | 13:21
01:53
Bingöl'de sel... Evler su altında kaldı! 24.03.2021 | 12:50
03:28
01:30
Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan... Yollar kapandı! 24.03.2021 | 10:06
01:32
06:11
Kütahya'da köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı 24.03.2021 | 11:23
00:40
Afyonkarahisar'da servis midibüsü devrildi:10 yaralı | Video 24.03.2021 | 11:25
Trabzon’un Sürmene ilçesinde iskeleden denize düşen 15 yaşındaki genç kızı çevrede devriye görevini yapan bir bekçi denize girerek kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Sürmene ilçe sahilindeki iskeleden dün S.Ş. isimli 15 yaşındaki genç bir kız henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Genç kızın denize düştüğünü gören ve çevrede o sırada devriye görevi yapmakta olan bekçi Hasan Kulaç üzerindeki üniformayı çıkartarak denize atladı. Genç kızı kıyıya çıkartmayı başaran bekçinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, kayalıklardan sahile çıkartılan genç kızın büyük şok yaşadığı gözlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınarak hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.