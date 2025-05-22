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Haberler Yaşam Tüm Türkiye merak ediyor: Eylem Tok ve Timur Cihantimur serbest mi kalacak? Hukukçular açıkladı!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:45

Tüm Türkiye merak ediyor: Eylem Tok ve Timur Cihantimur serbest mi kalacak? Hukukçular açıkladı!

Türkiye'nin konuştuğu Oğuz Murat Aci davasında çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin 100 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçtiği iddiası ortaya atıldı. Bu miktarda bir parayı almadığını belirten Şükriye Aci, "Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için söylüyor. Ben hakkımız olanı aldım" açıklamasını yaptı. Peki şimdi ne olacak? Eşinin şikayetini geri çekmesiyle dava düşecek mi? Katil ile cani anne Türkiye'ye iade edilecek mi? Süreç nasıl işleyecek? Hukukçular tüm Türkiye'nin merak ettiği sorulara açıklık getirdi. İşte detaylar

SABAH İNTERNET
Tüm Türkiye merak ediyor: Eylem Tok ve Timur Cihantimur serbest mi kalacak? Hukukçular açıkladı!

Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay geçtiğimiz yıl İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı. 17 yaşındaki Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olmuş, ardından cani annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmıştı. 17 yaşındaki katil Timur Cihantimur'un iadesi gündemdeyken, Türkiye'deki mahkemede dün çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci'nin ve kazada yaralanan 4 müştekinin, hem katil Timur Cihantimur hem de cani Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtikleri ortaya çıktı.

Tüm Türkiye merak ediyor: Eylem Tok ve Timur Cihantimur serbest mi kalacak? Hukukçular açıkladı!

Buna göre; Savcılığa verilen dilekçede; Şükriye Aci'nin bu olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararının, kazaya sebep olan suça sürüklenen Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılandığı vurgulandı.

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Tüm Türkiye merak ediyor: Eylem Tok ve Timur Cihantimur serbest mi kalacak? Hukukçular açıkladı!

ŞÜKRİYE ACİ: KESİNLİKLE BÖYLE OLAĞANÜSTÜ PARA ALMADIM!

Şükriye Aci'nin şikayetten vazgeçmesi karşılığında tam 100 milyon lira aldığı iddia edildi. Aci ise dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için söylüyor. Kesinlikle böyle olağanüstü para almadım. Ben hakkımız olan, oğlumun ve benim hakkım olan, tazminat davasında zaten alacağımız olan parayı bu şekilde almış oldum ve davanın da düşmeyeceğinin, kamu davasının bilincinde olarak zaten yeterince de yıpranmış olarak, hem eşinin ailesi tarafından hem de psikolojik yıpranmış olarak davada bu şekilde çekilmiş oldum." dedi.

Tüm Türkiye merak ediyor: Eylem Tok ve Timur Cihantimur serbest mi kalacak? Hukukçular açıkladı!

"BİZ DAVAMIZDAN VAZGEÇMEDİK!"
Aci'nin babası ise "Ailesi davadan vazgeçti diye çıktı bu doğru değil. Biz oğlumun ailesi olarak annesi ve babası ebeveynleri olarak asla ve asla davadan vazgeçmeyeceğiz. Davanın yasal yürütücüsü hem Şükriye hanımdı hem bizlerdik hem de yaralılarda şurada hukuki kısmı bilmiyorum ama bu saatten sonra ne olacak? Biz davamızdan vazgeçmedik dava dilekçemiz dosyada duruyor" açıklamasını yaptı.

Tüm Türkiye merak ediyor: Eylem Tok ve Timur Cihantimur serbest mi kalacak? Hukukçular açıkladı!

ŞİMDİ NE OLACAK? DAVA DÜŞECEK Mİ?

Peki eşinin ve 4 müştekinin şikayetlerini geri çekmesiyle dava düşecek mi? Yoksa kamu davası devam mı edecek? İade süreci nasıl işleyecek? Bu konuda görüş bildiren hukukçular; Eşinin şikayetini geri çektiği için artık dava sürecinde maddi ve manevi tazminat talebinin olamayacağını belirtiyor.