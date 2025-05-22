Tüm Türkiye merak ediyor: Eylem Tok ve Timur Cihantimur serbest mi kalacak? Hukukçular açıkladı!

ŞÜKRİYE ACİ: KESİNLİKLE BÖYLE OLAĞANÜSTÜ PARA ALMADIM!

Şükriye Aci'nin şikayetten vazgeçmesi karşılığında tam 100 milyon lira aldığı iddia edildi. Aci ise dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için söylüyor. Kesinlikle böyle olağanüstü para almadım. Ben hakkımız olan, oğlumun ve benim hakkım olan, tazminat davasında zaten alacağımız olan parayı bu şekilde almış oldum ve davanın da düşmeyeceğinin, kamu davasının bilincinde olarak zaten yeterince de yıpranmış olarak, hem eşinin ailesi tarafından hem de psikolojik yıpranmış olarak davada bu şekilde çekilmiş oldum." dedi.