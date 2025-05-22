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Tüm Türkiye merak ediyor: Eylem Tok ve Timur Cihantimur serbest mi kalacak? Hukukçular açıkladı!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
09:45
Tüm Türkiye merak ediyor: Eylem Tok ve Timur Cihantimur serbest mi kalacak? Hukukçular açıkladı!
Türkiye'nin konuştuğu Oğuz Murat Aci davasında çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin 100 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçtiği iddiası ortaya atıldı. Bu miktarda bir parayı almadığını belirten Şükriye Aci, "Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için söylüyor. Ben hakkımız olanı aldım" açıklamasını yaptı. Peki şimdi ne olacak? Eşinin şikayetini geri çekmesiyle dava düşecek mi? Katil ile cani anne Türkiye'ye iade edilecek mi? Süreç nasıl işleyecek? Hukukçular tüm Türkiye'nin merak ettiği sorulara açıklık getirdi. İşte detaylar