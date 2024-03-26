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Türkiye bu olayı konuşuyor: Banu Parlak’ın köpeği Drago dehşet saçtı!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
08:25
Türkiye bu olayı konuşuyor: Banu Parlak’ın köpeği Drago dehşet saçtı!
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, oturduğu sitede köpeği Drago'yu dolaşmaya çıkardı. Bu sırada, Parlak'ın elinden kurtulan Drago, Yasemin Kılıç'ın köpeği Leo'ya saldırdı! Site sakinlerinin çabasına rağmen Drago'nun parçaladığı Leo, kurtarılamadı. Kılıç Ailesi hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı: Banu Parlak sen bir katilsin!