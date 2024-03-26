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Giriş Tarihi: 26.03.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 08:25

Türkiye bu olayı konuşuyor: Banu Parlak’ın köpeği Drago dehşet saçtı!

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, oturduğu sitede köpeği Drago'yu dolaşmaya çıkardı. Bu sırada, Parlak'ın elinden kurtulan Drago, Yasemin Kılıç'ın köpeği Leo'ya saldırdı! Site sakinlerinin çabasına rağmen Drago'nun parçaladığı Leo, kurtarılamadı. Kılıç Ailesi hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı: Banu Parlak sen bir katilsin!

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Türkiye bu olayı konuşuyor: Banu Parlak’ın köpeği Drago dehşet saçtı!

Korkunç olay dün öğle saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'ndeki lüks sitede yaşandı. Yasemin Kılıç ve annesi köpekleri Leo'yu site içerisinde gezmeye çıkardı. Bir süre sonra eve dönen anne kız, komşuları Banu Parlak ile karşılaştı. Bu sırada Banu Parlak'ın elinden kurtulan Drago isimli köpeği, Leo'ya saldırarak parçaladı.

Türkiye bu olayı konuşuyor: Banu Parlak’ın köpeği Drago dehşet saçtı!

Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizdi. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek, öldü.

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Türkiye bu olayı konuşuyor: Banu Parlak’ın köpeği Drago dehşet saçtı!

PARLAK'IN YAKINLARI AİLEYE SALDIRDI

Köpeklerinin ölüm haberiyle adeta yıkılan Kılıç ailesi, komşuları Banu Parlak ile tartıştı. İddiaya göre Banu Parlak'ın yanına çağırdığı kişiler, Kılıç ailesi mensuplarına saldırdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşananları gözyaşları içerisinde anlatan Yasemin Kılıç ve Emin Kılıç kardeşler, Banu Parlak'ın cezalandırılmasını istedi.

Türkiye bu olayı konuşuyor: Banu Parlak’ın köpeği Drago dehşet saçtı!

"BİZİM CANIMIZ GİTTİ"

"Biz Leo ile birlikte 6 kişilik mutlu bir aileydik" diyen Emin Kılıç, "Yanımızda oturan Banu Parlak'ın çok büyük bir köpeği vardı. Kendisine defalarca söylememize rağmen tasmasız şekilde sitede gezdiriyordu. Dün 4 sıralarında köpeğimize saldırdı.

Fenomen Banu Parlak'ın köpeği dehşet saçtı | Video

Türkiye bu olayı konuşuyor: Banu Parlak’ın köpeği Drago dehşet saçtı!

Yoğun bakıma yatırıldı Leo. Bu sabah ise ölüm haberini aldık. Bizim canımız gitti. Ama Banu Parlak hala gülerek bizi suçluyor" ifadelerini kullandı.

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