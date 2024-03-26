Türkiye bu olayı konuşuyor: Banu Parlak’ın köpeği Drago dehşet saçtı!

"BİZİM CANIMIZ GİTTİ"

"Biz Leo ile birlikte 6 kişilik mutlu bir aileydik" diyen Emin Kılıç, "Yanımızda oturan Banu Parlak'ın çok büyük bir köpeği vardı. Kendisine defalarca söylememize rağmen tasmasız şekilde sitede gezdiriyordu. Dün 4 sıralarında köpeğimize saldırdı.

Fenomen Banu Parlak'ın köpeği dehşet saçtı | Video