Giriş Tarihi: 11.08.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
11:16
Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Serpil Gül cinayetinde kahreden detay: Meğer bir gün önce…
İstanbul'da çocuk annesi 35 yaşındaki Serpil Gül, tartıştığı kocası Harun Gül tarafından sokak ortasında başından vurularak katledildi. İfadesinde "Çocuklara bakma konusunda tartışma çıktı" diyen cani koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının cenazesi ise otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili ortaya çıkan detay kahretti.