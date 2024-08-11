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Giriş Tarihi: 11.08.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:16

Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Serpil Gül cinayetinde kahreden detay: Meğer bir gün önce…

İstanbul'da çocuk annesi 35 yaşındaki Serpil Gül, tartıştığı kocası Harun Gül tarafından sokak ortasında başından vurularak katledildi. İfadesinde "Çocuklara bakma konusunda tartışma çıktı" diyen cani koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının cenazesi ise otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili ortaya çıkan detay kahretti.

Yunus Emre KAVAK
Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Serpil Gül cinayetinde kahreden detay: Meğer bir gün önce…

Türkiye'de kadın cinayetlerinin sonu gelmedi. Acı olayın adresi bu kez İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'ydi. 35 yaşındaki Serpil Gül ile 40 yaşındaki Harun Gül, 2 yıldır kıskançlık yüzünden şiddetli geçimsizlik yaşadı ve boşanma aşamasına geldi.

Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Serpil Gül cinayetinde kahreden detay: Meğer bir gün önce…

İkili cuma çocuklarından birinin sünneti için buluştu ve barışmaya karar verdi. Ancak dün yeniden bir araya gelen ikilinin çocuklara kim bakacak meselesinden çıkan kavgada arası bir kez daha gerildi.

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Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Serpil Gül cinayetinde kahreden detay: Meğer bir gün önce…

GÖZÜNÜ KIRPMADAN VURDU… BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLEDİ!

İddiaya göre Harun Gül, Serpil Gül'e çocuklarını göstermeyince çift arasında tartışma çıktı. Sokağa kadar taşan tartışmada Serpil Gül eşi Harun Gül'den kaçarken ayağı takıldı düştü. Bu sırada bir el havaya ateş eden Harun Gül, ardından Serpil Gül'ü başından silahla vurdu. Olayı görenler durumu polise haber verdi.

Arnavutköy'de dehşete düşüren cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Serpil Gül cinayetinde kahreden detay: Meğer bir gün önce…

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gittiğinde Harun Gül'ün eşi Serpil Gül'ün başında beklediğini gördü. Harun Gül kafasına sıkmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 4 Çocuk annesi Serpil Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından anne Serpil Gül'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Serpil Gül cinayetinde kahreden detay: Meğer bir gün önce…

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaydan sonra gözaltına alınan Harun Gül emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gül, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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