FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI TÜRKİYE 2023 | e-Devlet fay hattı sorgulama ekranı ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Türkiye fay hattı haritası son dakika araştırmaları hız kazandı. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman'da da etkili olan depremin bilançosu gittikçe ağırlaşıyor. Paniğe kapılan vatandaşlar ise "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusuna yanıt arıyor. Hat üzerinde bulunan kişiler, fayın kırılıp kırılmadığına dair sorgulamalarını hızlandırdı. Artçı sarsıntılar devam ederken fay hattı sorgulama ekranı yoğun bir şekilde ziyaret edilmeye başlandı. İşte, 2023 fay hattı sorgulama e devlet ekranı…