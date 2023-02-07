En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Türkiye, 6 Şubat Pazartesi sabahına son dakika deprem haberleriyle uyandı. Aynı gün içinde meydana gelen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi ile birçok il ve ilçe sarsıldı. Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremde ölü ve yaralı sayısı artıyor. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken bölgede peş peşe şiddetli artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hissedenler, ''Az önce deprem mi oldu, hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, son dakika deprem haberleri ile 7 Şubat Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…