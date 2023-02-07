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Haberler Yaşam Son Dakika Depremler Listesi 7 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 07:37

Son Dakika Depremler Listesi 7 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi, geçtiğimiz gün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin bilançosu ağırlaşıyor. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken bölgede artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Bu noktada yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili AFAD ve Kandilli'nin son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Az önce Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 7 Şubat Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile canlı - anlık son depremler listesi ve büyüklükleri…

Son Dakika Depremler Listesi 7 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Türkiye, 6 Şubat Pazartesi sabahına son dakika deprem haberleriyle uyandı. Aynı gün içinde meydana gelen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi ile birçok il ve ilçe sarsıldı. Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremde ölü ve yaralı sayısı artıyor. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken bölgede peş peşe şiddetli artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hissedenler, ''Az önce deprem mi oldu, hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, son dakika deprem haberleri ile 7 Şubat Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Dakika Depremler Listesi 7 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU AÇIKLANDI!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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Son Dakika Depremler Listesi 7 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Son Dakika Depremler Listesi 7 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

2 BİN 379 KİŞİ VEFAT ETTİ 14 BİN 483 YARALI

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı (AFAD) Yunus Sezer, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Depremlerde 2 bin 921 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 bin 834 kişinin yaralandığını açıklayan Sezer, 65 ülkeden de yardım ve destek talebi olduğu bilgisini paylaştı.

Son Dakika Depremler Listesi 7 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar 3 tanesi 6'nın üzerinde olan 100'den fazla sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ise bölgede 200'e yakın artçı sarsıntı meydana geldiğini ve halen artçıların devam ettiğini kaydetti. Tatar'ın açıklamasına göre, bölgedeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildi.

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