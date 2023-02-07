Son depremler listesi, geçtiğimiz gün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin bilançosu ağırlaşıyor. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken bölgede artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Bu noktada yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili AFAD ve Kandilli'nin son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Az önce Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 7 Şubat Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile canlı - anlık son depremler listesi ve büyüklükleri…