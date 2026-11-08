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Giriş Tarihi: 08.11.2026 13:31

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

Türkiye'nin idari yapısında tarihi değişiklikler kapıda. Bir zamanlar küçük birer ilçe iken bugün devasa illere dönüşen o yerleri ve son dakika açıklamasıyla il olmaya en yakın 19 güncel adayı tek tek derledik. Duyunca çok şaşıracaksınız!

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Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

Türkiye'nin yıllar içinde sürekli kabuk değiştiren idari haritası, bir zamanlar bağlı oldukları şehirlerin gölgesinde kalıp zamanla kendi ayakları üzerinde durmayı başaran ilçelerin hikayeleriyle dolu. Düzce'den Yalova'ya, Karabük'ten Iğdır'a kadar uzanan bu listedeki bazı şehirlerin bir zamanlar sadece küçük birer ilçe olduğuna inanmak oldukça güç.

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

Üstelik bu değişim rüzgarı henüz dinmiş değil; son günlerde kamuoyuna duyurulan ve aralarında Tarsus, Alanya, Polatlı, Fethiye ve Ereğli gibi dev yerleşimlerin bulunduğu "19 yeni il adayı" listesi, Türkiye genelinde heyecanı yeniden zirveye taşıdı.

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Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

Peki dünün ilçeleri bugünün illeri olan o yerler hangileri ve haritaya eklenecek en güçlü yeni adaylar neresi? İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

1. ANTALYA - ALANYA: 371.547 nüfus

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

2. MERSİN - TARSUS: 358.510 nüfus

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

3. TEKİRDAĞ - ÇORLU: 306.939

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

4. BURSA - İNEGÖL: 306.004

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

5. ŞANLIURFA - SİVEREK: 277.399

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

6. ANTALYA - MANAVGAT: 266.480

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

7. HATAY - İSKENDERUN: 228.149

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

8. MUĞLA - FETHİYE: 187.332

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

9. BALIKESİR - EDREMİT: 176.261

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

10. ZONGULDAK - KARADENİZ EREĞLİ: 173.000

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

11. VAN - ERCİŞ: 170.209

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

12. BALIKESİR - BANDIRMA: 169.476

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

13. ŞIRNAK - CİZRE: 166.290

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

14. AYDIN - NAZİLLİ: 162.156

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

15. KONYA - EREĞLİ: 158.010

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

16: KIRKLARELİ - LÜLEBURGAZ: 157.136

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

17. DİYARBAKIR - ERGANİ: 141.098

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

18: ADIYAMAN - KAHTA: 136.769

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

19. ORDU - ÜNYE: 135.914

Nüfus verileri TÜİK'ten alınmıştır. (Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2025 sonuçları, 9 Şubat 2026.)

Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

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