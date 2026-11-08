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Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var
Giriş Tarihi: 08.11.2026 13:31
Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var
Türkiye'nin idari yapısında tarihi değişiklikler kapıda. Bir zamanlar küçük birer ilçe iken bugün devasa illere dönüşen o yerleri ve son dakika açıklamasıyla il olmaya en yakın 19 güncel adayı tek tek derledik. Duyunca çok şaşıracaksınız!