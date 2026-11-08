Türkiye haritası baştan çiziliyor! İşte il olan ilçeler ve il olmaya aday 19 yeni ilçe! Listenin ilk sırasında o ilçe var

Türkiye'nin yıllar içinde sürekli kabuk değiştiren idari haritası, bir zamanlar bağlı oldukları şehirlerin gölgesinde kalıp zamanla kendi ayakları üzerinde durmayı başaran ilçelerin hikayeleriyle dolu. Düzce'den Yalova'ya, Karabük'ten Iğdır'a kadar uzanan bu listedeki bazı şehirlerin bir zamanlar sadece küçük birer ilçe olduğuna inanmak oldukça güç.