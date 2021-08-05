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Haberler Yaşam Türkiye, Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e ağladı! Twitter paylaşımı yürek dağladı: Tatil yerine annesine kurbanlık...
Giriş Tarihi: 05.08.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 09:37

Türkiye, Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e ağladı! Twitter paylaşımı yürek dağladı: Tatil yerine annesine kurbanlık...

Türkiye, Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra cesedi bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e ağladı. Olayla ilgili yürek burkan bir ayrıntı Twitter paylaşımında ortaya çıktı: Tatil yerine annesine...

SABAH İNTERNET
Türkiye, Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’e ağladı! Twitter paylaşımı yürek dağladı: Tatil yerine annesine kurbanlık...

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı...

Türkiye, Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’e ağladı! Twitter paylaşımı yürek dağladı: Tatil yerine annesine kurbanlık...

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü.

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Türkiye, Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’e ağladı! Twitter paylaşımı yürek dağladı: Tatil yerine annesine kurbanlık...

Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Türkiye, Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’e ağladı! Twitter paylaşımı yürek dağladı: Tatil yerine annesine kurbanlık...

Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti.

Türkiye, Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’e ağladı! Twitter paylaşımı yürek dağladı: Tatil yerine annesine kurbanlık...

"Torunumda köpek korkusu vardı"

Erdoğan, "Bunda bir köpek korkusu vardı. Olduğu yerden bulduğu yoldan devam etse bizim buraya gelecek.

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