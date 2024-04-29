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Türkiye’de gizemli cisim paniği: Üç ilde görüldü… Sanki takım elbise giymiş gibi!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
11:12
Türkiye'nin üç ilinde peş peşe çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Elazığ, Muş ve Hatay'da gökyüzünde süzülen esrarengiz cismin videosu "Uzaylı mı?" tartışmalarını beraberinde getirdi. Esrarengiz cismi görüntüleyenlerin "İnsan şeklinde simsiyahtı" demesi, herkesi panikletti. Uzmanlar, uçan cismin sırrını A Haber ekranlarında değerlendirdi…