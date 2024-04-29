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Haberler Yaşam Türkiye’de gizemli cisim paniği: Üç ilde görüldü… Sanki takım elbise giymiş gibi!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 11:12

Türkiye’de gizemli cisim paniği: Üç ilde görüldü… Sanki takım elbise giymiş gibi!

Türkiye'nin üç ilinde peş peşe çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Elazığ, Muş ve Hatay'da gökyüzünde süzülen esrarengiz cismin videosu "Uzaylı mı?" tartışmalarını beraberinde getirdi. Esrarengiz cismi görüntüleyenlerin "İnsan şeklinde simsiyahtı" demesi, herkesi panikletti. Uzmanlar, uçan cismin sırrını A Haber ekranlarında değerlendirdi…

Türkiye’de gizemli cisim paniği: Üç ilde görüldü… Sanki takım elbise giymiş gibi!

Son günlerde Türkiye semalarında görüntülenen gizemli cisimler, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Elazığ'ın Karakoçan, Muş'un Varto ve Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde görülen ve uçan gizemli cismin ne olduğuyla ilgili pek çok iddia gündeme geldi.

Türkiye’de gizemli cisim paniği: Üç ilde görüldü… Sanki takım elbise giymiş gibi!

"İNSAN ŞEKLİNDE SİMSİYAH…"

Muş Varto'da Koyun otlatan çoban Murat Koç'un görüntülerini çektiği gökyüzündeki cisimle ilgili "Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi. Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum" dedi.

Muş semalarında görüntülenen cisim merak uyandırdı | Video

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Türkiye’de gizemli cisim paniği: Üç ilde görüldü… Sanki takım elbise giymiş gibi!

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Benzer cisim saatler sonra Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde görüntülendi. Özgür Özcan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Elazığ'da gökyüzünde görülen cisim tedirgin etti | Video

Türkiye’de gizemli cisim paniği: Üç ilde görüldü… Sanki takım elbise giymiş gibi!

"SANKİ TAKIM ELBİSE GİYMİŞLERDİ"

Gizemli cisimle ilgili 'uzaylı mı?' tartışmaları sürerken görüntüler bu kez Hatay İskenderun'dan geldi. Gökyüzünde beliren 3 cisim vatandaşlarda paniğe yol açarken o anları görüntüleyen 35 yaşındaki Ali Değirmenci "Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı" dedi.

Hatay'da gökyüzünde insana benzeyen görüntüler merak uyandırdı | Video

Türkiye’de gizemli cisim paniği: Üç ilde görüldü… Sanki takım elbise giymiş gibi!

UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ: UZAYLI MI?

Astofizik Uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu ise konuyu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Cisimlerin herhangi bir uzay cismi olmayacağını belirten Esenoğlu, "Hava karanlık değil gün ışığı var. Doğaya ve uzaya ait bir cisim değil.

Türkiye'de gizemli cisim paniği: Üç ilde görüldü… Sanki takım elbise giymiş gibi! | Video

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