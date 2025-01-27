Türkiye’nin ayağa kalktığı cinayette flaş gelişme! Sur cinayetine takipsizlik verildi…

OTOPSİ RAPORU KAN DONDURDU



Çifte cinayetle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geniş çaplı soruşturma yürütüldü. Dosyaya eklenen İkbal Uzuner'in ve Semih Çelik'in otopsi raporuna göre; herhangi bir boğuşma, darp, cinsel saldırı veya uyarıcı madde tespit edilmedi.