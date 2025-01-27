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Haberler Yaşam Türkiye’nin ayağa kalktığı cinayette flaş gelişme! Sur cinayetine takipsizlik verildi…
Giriş Tarihi: 27.01.2025 18:57 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:57

Türkiye’nin ayağa kalktığı cinayette flaş gelişme! Sur cinayetine takipsizlik verildi…

İstanbul Fatih'te gerçekleşen kan donduran olayda 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Ayşenur Halil'i katletmişti. Ardından Edirnekapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuner'i öldürüp hayatına son vermişti. Tüyler ürperten cinayet öncesi ikilinin birbirlerine gönderdikleri resimlerde ölmek için hazırlık yaptıkları ortaya çıkarken Adli Tıp Kurumunun hazırlamış olduğu raporda cinayeti gerçekleştiren Semih Çelik'in adeta usta bir kasap gibi davrandığı iki genç kızın hiç bir şekilde karşılık vermeden kendilerini teslim ettikleri belirlendi. Savcılık bu kapsamda dosyaya takipsizlik kararı verdi.

ATAKAN IRMAK
Deniz YUSUFOĞLU
Türkiye’nin ayağa kalktığı cinayette flaş gelişme! Sur cinayetine takipsizlik verildi…

İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim günü 19 yaşındaki Semih Çelik dehşet saçtı. Öldürüp cesedini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı atmıştı.

Türkiye’nin ayağa kalktığı cinayette flaş gelişme! Sur cinayetine takipsizlik verildi…

Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti. Katil zanlısı, bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

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Türkiye’nin ayağa kalktığı cinayette flaş gelişme! Sur cinayetine takipsizlik verildi…

OTOPSİ RAPORU KAN DONDURDU

Çifte cinayetle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geniş çaplı soruşturma yürütüldü. Dosyaya eklenen İkbal Uzuner'in ve Semih Çelik'in otopsi raporuna göre; herhangi bir boğuşma, darp, cinsel saldırı veya uyarıcı madde tespit edilmedi.

Türkiye’nin ayağa kalktığı cinayette flaş gelişme! Sur cinayetine takipsizlik verildi…

İkbal Uzuner'in bedenini parçalara ayıran caninin adete usta bir kasap gibi davrandığı yer aldı. İki genç kızın ise karşılık vermeden kendileri teslim edercesine bıraktıkları raporda yer aldı.

Türkiye’nin ayağa kalktığı cinayette flaş gelişme! Sur cinayetine takipsizlik verildi…

ÖLÜMÜ İÇİN HAZIRLIK YAPARCASINA

Katil Semih Çelik'in telefonun halen kayıp olduğu öğrenildi. İkbal Uzuner'in telefonunda yapılan imaj incelemesinde şok edici detaylar ortaya çıktı. Uzuner'in vücudunun belirli yerlerine kesik atarak Çelik'e fotoğraf gönderdiği, yine aynı şekilde genç kız boğazını iple sıktığı anların kayıt altına alarak video şeklinde Çelik'e gönderdiği görüldü.

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