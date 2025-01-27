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Türkiye’nin ayağa kalktığı cinayette flaş gelişme! Sur cinayetine takipsizlik verildi…
Giriş Tarihi: 27.01.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
18:57
Türkiye’nin ayağa kalktığı cinayette flaş gelişme! Sur cinayetine takipsizlik verildi…
İstanbul Fatih'te gerçekleşen kan donduran olayda 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Ayşenur Halil'i katletmişti. Ardından Edirnekapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuner'i öldürüp hayatına son vermişti. Tüyler ürperten cinayet öncesi ikilinin birbirlerine gönderdikleri resimlerde ölmek için hazırlık yaptıkları ortaya çıkarken Adli Tıp Kurumunun hazırlamış olduğu raporda cinayeti gerçekleştiren Semih Çelik'in adeta usta bir kasap gibi davrandığı iki genç kızın hiç bir şekilde karşılık vermeden kendilerini teslim ettikleri belirlendi. Savcılık bu kapsamda dosyaya takipsizlik kararı verdi.