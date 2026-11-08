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Giriş Tarihi: 08.11.2026 10:42

Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı en son ekonomik veriler, illerin refah ve üretim performansındaki sürpriz değişimi gözler önüne serdi. Kişi başına düşen milli gelir ve ekonomik hacim kriterleriyle hazırlanan Türkiye'nin en zengin illeri sıralamasında zirve yarışı kızıştı. Listenin ilk sıralarında yer alan iller ezber bozdu. İşte 81 ilin il il ekonomi ve zenginlik sıralaması...

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Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2024 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verileri, şehirlerin üretim ve gelir gücünü ortaya koydu. İller arasındaki refah farkını gün yüzüne çıkaran raporda, kişi başına düşen milli geliri en yüksek şehirler belli oldu. Sürpriz çıkış yapan iller dikkat çekerken, zirvedeki yarış yeniden şekillendi. İşte 81 ilin en güncel zenginlik ve refah sıralaması...

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

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Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81- ŞANLIURFA

188.144

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

80-AĞRI

194.660

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

79-VAN

203.049

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

78-MUŞ

230.300

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

77-BİTLİS

231.869

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

76-BATMAN

236.422

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

75-DİYARBAKIR

245.024

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

74-MARDİN

247.416

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

73-KİLİS

253.567

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

72-SİİRT

261.810

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

71-TOKAT

264.527

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

70-IĞDIR

264.690

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

69-BİNGÖL

276.713

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

68-GÜMÜŞHANE

287.458

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

67-ORDU

293.783

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

66-KARS

302.089

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

65-YOZGAT

303.087

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

64-HAKKARİ

304.752

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

63-ŞIRNAK

306.150

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

62-GİRESUN

307.828

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

61-OSMANİYE

316.158

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

60-GAZİANTEP

318.204

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

59-BARTIN

318.484

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