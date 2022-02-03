Haberler Yaşam Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, nasıl ibadet edilir ve üç aylarda neler yapılır? Recep ayı ile üç aylar ibadetleri, orucu ve namazı

Giriş Tarihi: 03.02.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 11:05

Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, nasıl ibadet edilir ve üç aylarda neler yapılır? Recep ayı ile üç aylar ibadetleri, orucu ve namazı

Müslüman alemi Recep ayının gelişiyle birlikte mübarek üç aylara erişmenin huzurunu yaşıyor. Bu süreci sünnete uygun şekilde değerlendirmek ve üç ayların feyzinden faydalanmak isteyen Müslümanlar, üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir diye araştırıyor. Vakit namazlarının dışında üç aylara özgü bir namaz ve oruç şekli olup olmadığı merak ediliyor. "Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı nasıldır?" sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarıyla belli oldu. İşte Peygamber Efendimiz'i (s.a.v.) Recep, Şaban ve Ramazan ayında yaptığı ibadetlerle 3 aylarda neler yapılır sorusunun yanıtı!