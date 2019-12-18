Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışmış; o anlar diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi

Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışmış; o anlar diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi

'nda 'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. 'Ben 'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağıran kadın gözaltına alındı. Kadının ilk olarak uçakta sigara içip yanında getirdiği tişörtü yakmaya çalıştığı ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019 17:58 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 18:07
Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışmış; o anlar diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi

Edinilen bilgiye göre saat 06.45'te 'ndan 'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan yolcu uçağındaki kadın bir yolcu bağırmaya başladı.

Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışmış; o anlar diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi

Yüzü kapalı olan , 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırdı. Kadın yolcu uçaktan indirilerek uçakta bomba araması yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışmış; o anlar diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi

Aramaların sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca uçak rötarlı olarak hareket etti. Nikar D. adlı kadın gözaltına alınırken uçaktaki o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışmış; o anlar diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi

Bu arada Nikar D.'nin olay çıkardığı ilk anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışmış; o anlar diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi

Görüntülerde Nikar D.'nin sigara içmeye çalıştığı yolcuların müdahale etmesi üzerine yanında getirip koltuğa geçirdiği tişörtü çakmak ile yakmaya çalıştığı görülüyor.

Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışmış; o anlar diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi

Nikar D.'ye yolcuların yanı sıra elinde pet şişeyle su bulunan hostes de müdahale ediyor.

Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışmış; o anlar diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN