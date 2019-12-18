Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışmış; o anlar diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi
Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışmış; o anlar diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağıran kadın gözaltına alındı. Kadının ilk olarak uçakta sigara içip yanında getirdiği tişörtü yakmaya çalıştığı ortaya çıktı.