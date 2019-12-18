Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışan kadın tutuklandı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağıran kadın önce gözaltına alındı, daha sonra tutuklandı.
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