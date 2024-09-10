Giriş Tarihi: 10.09.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
07:00
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI e-Devlet: 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi itibarıyla başlamışken öğretmenler tarafından ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları gündem oldu. E-devlet başvuru ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştiren adaylar tercih yaptıkları ilçelerdeki boş kadrolara yerleştirilecekler. Sürece dair tüm ayrıntılar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne ait resmi hesaplardan yayımlanırken sonuçlar e-Devlet ekranı üzerinden ve SMS ile öğreniliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama ekranı