Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 10.09.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 07:00

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI e-Devlet: 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi itibarıyla başlamışken öğretmenler tarafından ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları gündem oldu. E-devlet başvuru ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştiren adaylar tercih yaptıkları ilçelerdeki boş kadrolara yerleştirilecekler. Sürece dair tüm ayrıntılar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne ait resmi hesaplardan yayımlanırken sonuçlar e-Devlet ekranı üzerinden ve SMS ile öğreniliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama ekranı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI e-Devlet: 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir

Yeni eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunan öğretmenler sonuçların e-Devlet ekranı üzerinden ilan edilmesini bekliyorlar. Genellikle yeni dönemden önce ve dönemin ilk haftalarında belli olan yerleştirme işlemleri için bekleyiş sürüyor. İşte ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI e-Devlet: 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları tarihi ile ilgili olarak bir açıklanma tarihi bulunmamaktadır. MEB ücretli öğretmenlik sonuçları adayların e-Devlet ekranında ilan edilmektedir. Her ilçenin uygunluğuna göre sonuç tarihi değişebilmekte ve kazanan adaylara SMS yoluyla bilgi verilmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI e-Devlet: 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir

Diğer yandan il ve ilçe müdürlükleri sayfasından sonuçlar sorgulanabilecek.
Ücretli öğretmenlik başvurusu kabul edilen öğretmenler, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI e-Devlet: 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak.
Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.
Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI e-Devlet: 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir

BAŞVURUSU OLUMLU ADAYLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER
Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nüfus Cüzdan Örneği)
Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
Sağlık Raporu (Aile hekiminden alınabilir)
1 Adet Fotoğraf
KPSS Sonuç Belgesi(varsa)
Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi
Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
Kurs/Seminer Belgesi (varsa)
Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge
Kağızman İş Bankası Şubesine Kayıtlı iban numarası
Özel Eğitime ataması yapılan öğretmenlerin özel eğitim belgesi getirmesi gerekmektedir.
Tüm Evrakları mavi föy dosyasında teslim edilmesi gerekmektedir.

SON DAKİKA