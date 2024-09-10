ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI e-Devlet: 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları tarihi ile ilgili olarak bir açıklanma tarihi bulunmamaktadır. MEB ücretli öğretmenlik sonuçları adayların e-Devlet ekranında ilan edilmektedir. Her ilçenin uygunluğuna göre sonuç tarihi değişebilmekte ve kazanan adaylara SMS yoluyla bilgi verilmektedir.