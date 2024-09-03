Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
10:08
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇ SAYFASI: MEB Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Okulların açılmasına kısa bir süre kala ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları araştırılmaya başladı. E-devlet başvuru ekranı üzerinden uygun kadrolara başvurularını gerçekleştiren adaylar yeni dönemde görevlerine başlamak üzere bekleyişlerini sürdürüyorlar. Başvurulara dair ayrıntılar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne ait resmi hesaplardan yayımlanıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama ekranı