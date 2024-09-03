ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇ SAYFASI: MEB Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için tarihler henüz belli olmadı. Sonuçların bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapması bekleniyor.