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Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:08

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇ SAYFASI: MEB Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Okulların açılmasına kısa bir süre kala ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları araştırılmaya başladı. E-devlet başvuru ekranı üzerinden uygun kadrolara başvurularını gerçekleştiren adaylar yeni dönemde görevlerine başlamak üzere bekleyişlerini sürdürüyorlar. Başvurulara dair ayrıntılar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne ait resmi hesaplardan yayımlanıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama ekranı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇ SAYFASI: MEB Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

2024-2025 yılı için ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunan öğretmenler sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilmesini bekliyor. Başvuruları sonucunda kabul edilen adaylar diploma, formasyon belgesi sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler. İşte ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇ SAYFASI: MEB Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için tarihler henüz belli olmadı. Sonuçların bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapması bekleniyor.

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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇ SAYFASI: MEB Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Diğer yandan il ve ilçe müdürlükleri sayfasından sonuçlar sorgulanabilecek.
Ücretli öğretmenlik başvurusu kabul edilen öğretmenler, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇ SAYFASI: MEB Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak.
Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇ SAYFASI: MEB Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

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