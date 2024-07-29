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Giriş Tarihi: 29.07.2024 17:40 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:40

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2024 E-DEVLET: Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, hangi tarihte başlayacak, nereden yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuruları 2024-2025 tarihleri araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takviminine göre bu yıl okullar 9 Eylül'de açılacak. Okulların başlamasına kısa bir süre kala ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri gündeme geldi. Ücretli öğretmenlik için ayrıntılar ve başvuru tarihleri mil ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne ait resmi internet hesaplarından yayımlanıyor. Başvurular e-Devlet ekranından alınıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır? İşte başvuru ekranı turkiye.gov.tr...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2024 E-DEVLET: Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, hangi tarihte başlayacak, nereden yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ücr4etli öğretmen olarak görev yapmak isteyenler tarafından ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri sorgulanıyor. Peki, 2024 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2024 E-DEVLET: Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, hangi tarihte başlayacak, nereden yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Ancak başvuru tarihleri her ilde/ilçede farklılık gösterebiliyor.

Bu nedenle öğretmenlerin görev almak istedikleri il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evrak listesi görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2024 E-DEVLET: Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, hangi tarihte başlayacak, nereden yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2024 E-DEVLET: Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, hangi tarihte başlayacak, nereden yapılır?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

7- Zorunlu olmamakla birlikte KPSS bilgileri yıl ve puan bilgisi tercih edilerek ekle ve kaydete basılmalı ve işlem sonlandırılmalıdır.

Görevlendirildiğiniz takdirde mezuniyet belgelerinizi ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmeniz gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2024 E-DEVLET: Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, hangi tarihte başlayacak, nereden yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLERİ

Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.

2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.

3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.

5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.

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