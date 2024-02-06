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Haberler Yaşam Umut Emre Aytekin’in nişanlısı konuştu: Müzisyeni bu yüzden öldürmüşler! Babası öğrenince…
Giriş Tarihi: 06.02.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 12:23

Umut Emre Aytekin’in nişanlısı konuştu: Müzisyeni bu yüzden öldürmüşler! Babası öğrenince…

İstanbul Güngören 'de nişanlısıyla ile bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin (36) ile iki kişi arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. İki kişinin tekme tokat saldırdığı Aytekin'i nişanlısı Maria Zeppin kurtarmaya çalıştı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin kurtarılamadı. Müzisyenin babasının acı haberi alınca kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Nişanlısı kucaklarında can veren genç kadın ise emniyette olayı şöyle anlattı.

Umut Emre Aytekin’in nişanlısı konuştu: Müzisyeni bu yüzden öldürmüşler! Babası öğrenince…

Korkunç olay, dün sabah saatlerinde Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. Müzisyen Umut Emre Aytekin (36), kahve içmek için nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte Güngören'de bulunan bir fast food zincirinin şubesine gitti. Kafede oturdukları sırada Aytekin ile yan masalarında oturan Ceyhun T.(22) ve Hayrettin Ö.(23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Umut Emre Aytekin’in nişanlısı konuştu: Müzisyeni bu yüzden öldürmüşler! Babası öğrenince…

Aytekin, kahve almak için kasaya doğru yöneldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Ceyhun T. ve Hayrettin Ö.'nün tekme ve yumruklu saldırısıyla yere yığılan Aytekin'i kurtarmak için nişanlısı Zeppin araya girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Umut Emre Aytekin’in nişanlısı konuştu: Müzisyeni bu yüzden öldürmüşler! Babası öğrenince…

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytekin, ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aytekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu önünde Aytekin'in cenazesini bekleyen annesi gözyaşlarını tutamadı.

Umut Emre Aytekin’in nişanlısı konuştu: Müzisyeni bu yüzden öldürmüşler! Babası öğrenince…

SALDIRGANLAR DA MÜZİSYEN ÇIKTI
Müzisyen oldukları öğrenilen Ceyhun T. ve Hayrettin Ö., Aytekin'in yere düşmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. Saldırganların bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek yerde yatan Aytekin'in başında bekledikleri görüldü.

Umut Emre Aytekin’in nişanlısı konuştu: Müzisyeni bu yüzden öldürmüşler! Babası öğrenince…

NİŞANLISI ARAYA GİRMİŞ
Aytekin'in hayatını kaybettiği olay anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Aytekin ve nişanlısının masada oturduğu sırada Ceyhun T. ve Hayrettin Ö. ile tartıştığı, daha sonra Aytekin'in kahve almak için kasaya geçtiği sırada saldırganların tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer alıyor.

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