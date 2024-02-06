Umut Emre Aytekin’in nişanlısı konuştu: Müzisyeni bu yüzden öldürmüşler! Babası öğrenince…

Korkunç olay, dün sabah saatlerinde Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. Müzisyen Umut Emre Aytekin (36), kahve içmek için nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte Güngören'de bulunan bir fast food zincirinin şubesine gitti. Kafede oturdukları sırada Aytekin ile yan masalarında oturan Ceyhun T.(22) ve Hayrettin Ö.(23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.