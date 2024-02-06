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Umut Emre Aytekin’in nişanlısı konuştu: Müzisyeni bu yüzden öldürmüşler! Babası öğrenince…
Giriş Tarihi: 06.02.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
12:23
Umut Emre Aytekin’in nişanlısı konuştu: Müzisyeni bu yüzden öldürmüşler! Babası öğrenince…
İstanbul Güngören 'de nişanlısıyla ile bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin (36) ile iki kişi arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. İki kişinin tekme tokat saldırdığı Aytekin'i nişanlısı Maria Zeppin kurtarmaya çalıştı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin kurtarılamadı. Müzisyenin babasının acı haberi alınca kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Nişanlısı kucaklarında can veren genç kadın ise emniyette olayı şöyle anlattı.