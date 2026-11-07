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Un, tereyağı ve rafine şeker yok! Diyet bozdurmayan çikolatalı kek tarifi
Giriş Tarihi: 07.11.2026 23:25
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 23:29
Un, tereyağı ve rafine şeker yok! Diyet bozdurmayan çikolatalı kek tarifi
Yoğun bir çikolatalı kek krizine girdiniz ancak bol tereyağı, un ve beyaz şeker yüzünden bu isteğinizi bastırmak zorunda mı kalıyorsunuz? Sosyal medyayı sallayan ve klasik pastacılık kurallarını altüst eden yeni bir tarif, ağır malzemeler kullanmadan da ıslak ve lezzetli bir kek yapılabileceğini kanıtladı.