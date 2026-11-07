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Giriş Tarihi: 07.11.2026 23:25 Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 23:29

Un, tereyağı ve rafine şeker yok! Diyet bozdurmayan çikolatalı kek tarifi

Yoğun bir çikolatalı kek krizine girdiniz ancak bol tereyağı, un ve beyaz şeker yüzünden bu isteğinizi bastırmak zorunda mı kalıyorsunuz? Sosyal medyayı sallayan ve klasik pastacılık kurallarını altüst eden yeni bir tarif, ağır malzemeler kullanmadan da ıslak ve lezzetli bir kek yapılabileceğini kanıtladı.

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Un, tereyağı ve rafine şeker yok! Diyet bozdurmayan çikolatalı kek tarifi

Çikolatalı kek, dünya genelinde en çok sevilen tatlıların başında gelse de içerdiği yüksek orandaki tereyağı, beyaz un ve rafine şeker nedeniyle genellikle diyet listelerinin yasaklılarındandır. Ancak Instagram'da başlayan ve kısa sürede viral olan bir mutfak akımı, çikolatalı kekin bu ağır şöhretini tamamen değiştiriyor.

Un, tereyağı ve rafine şeker yok! Diyet bozdurmayan çikolatalı kek tarifi

Bu mucizevi tarifte hamurun yapısını un ve yağ değil; bol proteinli süzme yoğurt ve yumurta oluşturuyor.

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Un, tereyağı ve rafine şeker yok! Diyet bozdurmayan çikolatalı kek tarifi

İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

Rafine beyaz şekere, una ve katı yağa veda ettiğimiz bu tarif için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

480 gram süzme yoğurt

3 adet yumurta

100 gram Hindistan cevizi şekeri (Bunun yerine doğal tatlandırıcı olarak bal veya akçaağaç şurubu da kullanabilirsiniz)

35 gram şekersiz kakao tozu

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Bir çimdik tuz

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Un, tereyağı ve rafine şeker yok! Diyet bozdurmayan çikolatalı kek tarifi

ADIM ADIM YAPILIŞI

1. Hazırlık Aşaması: Fırınınızı alt-üst ayarda 175 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Yaklaşık 20 santimetre çapındaki yuvarlak bir kelepçeli kalıbın (veya borcamın) tabanına yağlı kağıt serin.

Un, tereyağı ve rafine şeker yok! Diyet bozdurmayan çikolatalı kek tarifi

2. Sıvı Karışım: Derin bir çırpma kabına süzme yoğurdu, yumurtaları, seçtiğiniz tatlandırıcıyı ve vanilya özütünü ekleyin. Tüm malzemeler pürüzsüz ve pürüzsüz bir krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın.

Un, tereyağı ve rafine şeker yok! Diyet bozdurmayan çikolatalı kek tarifi

3. Kuru Malzemelerin Eklenmesi: Hazırladığınız sıvı karışıma şekersiz kakao tozunu, mısır nişastasını, kabartma tozunu ve bir çimdik tuzu ilave edin. Kuru malzemeler tamamen kaybolana ve homojen, pürüzsüz bir kek harcı elde edene kadar spatulayla karıştırın.

Un, tereyağı ve rafine şeker yok! Diyet bozdurmayan çikolatalı kek tarifi

4. Fırınlama: Hamuru hazırladığınız kalıba dökün ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35 ila 40 dakika pişirin. Pişme süresinin sonunda kekin ortasının hafifçe sertleşmiş olması gerekir.

Un, tereyağı ve rafine şeker yok! Diyet bozdurmayan çikolatalı kek tarifi

5. Dinlendirme (Kritik Aşama): Bu kekin o ıslak ve yoğun kıvamını alması için dinlendirme aşaması çok önemlidir. Keki fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında tamamen soğumasını bekleyin.

Un, tereyağı ve rafine şeker yok! Diyet bozdurmayan çikolatalı kek tarifi

Ardından en az 1 saat buzdolabında dinlendirin. Soğuyan süzme yoğurt, keke muazzam bir sıkılık ve ıslaklık kazandıracaktır. Afiyet olsun!

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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