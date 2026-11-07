Un, tereyağı ve rafine şeker yok! Diyet bozdurmayan çikolatalı kek tarifi

Çikolatalı kek, dünya genelinde en çok sevilen tatlıların başında gelse de içerdiği yüksek orandaki tereyağı, beyaz un ve rafine şeker nedeniyle genellikle diyet listelerinin yasaklılarındandır. Ancak Instagram'da başlayan ve kısa sürede viral olan bir mutfak akımı, çikolatalı kekin bu ağır şöhretini tamamen değiştiriyor.