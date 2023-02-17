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Haberler Yaşam Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, online mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 17.02.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 11:34

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, online mı, tatil mi?

Kahramanmaraş depremi dolasıyla gündemden, ekonomiye, spordan eğitime pek çok alanda değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK yurtlarının depremzedelere tahsis edildiğini duyurdu. Ön lisans ve lisans öğrencileri bu noktada üniversitelerin açılış tarihini sorguluyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, online mı, tatil mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, online mı, tatil mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil ne zaman bitiyor, üniversiteler uzaktan eğitim mi sorusuna milyonların yanıt arayışı devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer '10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor.' dedi. Lisans ve önlisans eğitimini sürdüren öğrencilerin gözü kulağı ise üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. İşte üniversitelerdeki son durum

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, online mı, tatil mi?

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ, ONLİNE DERSLER NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuya ilişkin açıklama geldi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim ile tamamlanması kararı alındığı açıklandı.

YÖK'ün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, online mı, tatil mi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 il ve 71 ilde eğitim öğretim süreçlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verildiğini, 1 Mart'tan sonra da ilçe ve okul temelli kararlar alınacağını duyurdu.

Depremden etkilenmeyen 71 ilde ise eğitim öğretim 20 Şubat 2023 Pazartesi günü başlanacak.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM KARARI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

''Türkiye genelindeki tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''

TÜM TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

YÖK açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yılsonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Üniversitelerin tamamının KYK'ye ait yurtları depremzedelere tahsis edilecek.

Bu nedenle 81 ilde üniversitelerde yüz yüze eğitim öğretim olmayacak. Kurumların bir sonraki dönem yüz yüze sürece dönmesi bekleniyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, online mı, tatil mi?
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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, online mı, tatil mi?
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