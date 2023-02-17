Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, online mı, tatil mi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 il ve 71 ilde eğitim öğretim süreçlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verildiğini, 1 Mart'tan sonra da ilçe ve okul temelli kararlar alınacağını duyurdu.

Depremden etkilenmeyen 71 ilde ise eğitim öğretim 20 Şubat 2023 Pazartesi günü başlanacak.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM KARARI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

''Türkiye genelindeki tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''

TÜM TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

YÖK açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yılsonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Üniversitelerin tamamının KYK'ye ait yurtları depremzedelere tahsis edilecek.

Bu nedenle 81 ilde üniversitelerde yüz yüze eğitim öğretim olmayacak. Kurumların bir sonraki dönem yüz yüze sürece dönmesi bekleniyor.