Video Haber SON DAKİKA: Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: "Hibrit eğitimi değerlendireceğiz" | Video
SON DAKİKA: Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar:

SON DAKİKA: Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: "Hibrit eğitimi değerlendireceğiz" | Video

17.02.2023 | 14:36

Son dakika haberi...Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yapıyor.

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