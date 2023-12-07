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Haberler Yaşam Uzman isim haritayı paylaşıp açıkladı! İstanbul'a kar uyarısı: İki bölgeye dikkat çekti
Giriş Tarihi: 07.12.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 12:06

Uzman isim haritayı paylaşıp açıkladı! İstanbul'a kar uyarısı: İki bölgeye dikkat çekti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdu etkisi altına soğuk hava dalgasıyla birlikte bazı yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış, bazı bölgelerinde ise belirli aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu son dönemde internette en çok araştırılan konular arasında yer alırken, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, iki farklı harita paylaşarak hangi bölgelerde kar yağışı beklendiğini tek tek saydı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Uzman isim haritayı paylaşıp açıkladı! İstanbul’a kar uyarısı: İki bölgeye dikkat çekti

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

Uzman isim haritayı paylaşıp açıkladı! İstanbul’a kar uyarısı: İki bölgeye dikkat çekti

Geçtiğimiz haftalar İstanbul'un yüksek kesimleri başta olmak üzere yurdun birçok noktasında kar yağışının yanı sıra kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.

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Uzman isim haritayı paylaşıp açıkladı! İstanbul’a kar uyarısı: İki bölgeye dikkat çekti

Sıcaklıklar bir süre sonra yine mevsim normallerinin üzerine çıkarken Türkiye, bu hafta yeni bir soğuk dalgasının etkisi altına girdi.

Uzman isim haritayı paylaşıp açıkladı! İstanbul’a kar uyarısı: İki bölgeye dikkat çekti

Havaların soğumasıyla birlikte birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu da internette en çok araştırılan konuların başında geliyor.

Uzman isim haritayı paylaşıp açıkladı! İstanbul’a kar uyarısı: İki bölgeye dikkat çekti

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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