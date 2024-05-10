Uzman isimden flaş hava durumu açıklaması: Sıcak günler bitti, artık...

Prof. Dr. Önol, "2024 Nisan ayı Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak yaşandı. Sıcaklıklar neredeyse ülkenin tamamında normallerin 4 derece üzerinde rekor düzeyde gerçekleşti. Bu kadar geniş bir alan için çok ciddi değerler. Ve çok sıcak bir yaz kapıda" diye uyardı.