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Uzman isimden flaş hava durumu açıklaması: Sıcak günler bitti, artık...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
16:35
Uzman isimden flaş hava durumu açıklaması: Sıcak günler bitti, artık...
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol dikkat çeken hava durumu açıklaması geldi. Önol, sıcak havalara işaret etti ve 2024 Nisan ayının Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Önol, çok daha sıcak günlerin kapıda olduğunu belirtti.