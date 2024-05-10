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Haberler Yaşam Uzman isimden flaş hava durumu açıklaması: Sıcak günler bitti, artık...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:35

Uzman isimden flaş hava durumu açıklaması: Sıcak günler bitti, artık...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol dikkat çeken hava durumu açıklaması geldi. Önol, sıcak havalara işaret etti ve 2024 Nisan ayının Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Önol, çok daha sıcak günlerin kapıda olduğunu belirtti.

Uzman isimden flaş hava durumu açıklaması: Sıcak günler bitti, artık...

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, 2024 yılı Nisan ayının Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan ayı olduğunu belirtti.

Uzman isimden flaş hava durumu açıklaması: Sıcak günler bitti, artık...

Barış Önol, önümüzdeki yaz dönemi için "Çok sıcak bir yaz kapıda. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda" uyarısında bulundu.

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Uzman isimden flaş hava durumu açıklaması: Sıcak günler bitti, artık...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritalarla, 2024 Nisan ayının Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Uzman isimden flaş hava durumu açıklaması: Sıcak günler bitti, artık...

Prof. Dr. Önol, "2024 Nisan ayı Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak yaşandı. Sıcaklıklar neredeyse ülkenin tamamında normallerin 4 derece üzerinde rekor düzeyde gerçekleşti. Bu kadar geniş bir alan için çok ciddi değerler. Ve çok sıcak bir yaz kapıda" diye uyardı.

Uzman isimden flaş hava durumu açıklaması: Sıcak günler bitti, artık...

KIPKIRMIZI GEZEGEN

Prof. Dr. Önol, ECMWF'nin mayıs, haziran ve temmuz aylarına ilişkin tahminlerini gösteren haritayı da şu şekilde paylaşmıştı:

"Ocak ayında aşağıdaki tahmini gördüğümde biraz şok olmuştum açıkçası. Çok sıcak bir kış sonu ve bahara giriş öngörülmüştü. gezegen."

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