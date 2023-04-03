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Haberler Yaşam Vatandaşlardan Kılıçdaroğlu’na ‘Seccade’ tepkisi: Dini ve manevi değerlerimize saldırı
Giriş Tarihi: 03.04.2023 21:38 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 21:55

Vatandaşlardan Kılıçdaroğlu’na ‘Seccade’ tepkisi: Dini ve manevi değerlerimize saldırı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basarak çektirdiği üçüncü fotoğraf karesi de ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu o karelerle eleştiri oklarının hedefi oldu. Fotoğraf karelerinin yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'na tepkiler gelmeye devam ediyor. Seccade skandalına tepki gösteren vatandaşlar, "Maalesef yine dini ve manevi değerlerimize bir saldırı olarak kabul ediyoruz bu olayı. Bu seccade alın koymak için ayak basmak için değil" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Kılıçdaroğlu’na ‘Seccade’ tepkisi: Dini ve manevi değerlerimize saldırı

Seccade polemiği büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı iftar sonrası verdiği fotoğraf karesinin yankıları sürerken yeni karelerle ortalık bir kez daha karıştı.

Vatandaşlardan Kılıçdaroğlu’na ‘Seccade’ tepkisi: Dini ve manevi değerlerimize saldırı

Aslında bir fotoğraf üzerinden tartışılıyordu ama aynı noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile seccadeye bastığı birçok fotoğraf ortaya çıktı.

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Vatandaşlardan Kılıçdaroğlu’na ‘Seccade’ tepkisi: Dini ve manevi değerlerimize saldırı

SECCADE SKANDALINDA 2. PERDE

Üstelik aynı programda aynı yerde çekilen fotoğraf karelerinde yerde seccade yoktu. İftarın ev sahibi Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun çektirdiği hatıra fotoğrafında seccadelerin yerden kaldırıldığı görüldü.

Vatandaşlardan Kılıçdaroğlu’na ‘Seccade’ tepkisi: Dini ve manevi değerlerimize saldırı

Fotoğraf karelerinin yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'na tepkiler de gelmeye devam ediyor.

Vatandaşlardan Kılıçdaroğlu’na ‘Seccade’ tepkisi: Dini ve manevi değerlerimize saldırı

SECCADE DAĞITARAK TEPKİ GÖSTERDİLER

İşte Kılıçdaroğlu'nun seccade karelerine karşı vatandaşların tepkileri…

Vatandaşlardan Kılıçdaroğlu'na 'Seccade' tepkisi: Dini ve manevi değerlerimize saldırı | Video

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