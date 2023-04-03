Vatandaşlardan Kılıçdaroğlu’na ‘Seccade’ tepkisi: Dini ve manevi değerlerimize saldırı | Video

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basarak çektirdiği üçüncü fotoğraf karesi de ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu o karelerle eleştiri oklarının hedefi oldu. Fotoğraf karelerinin yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'na tepkiler gelmeye devam ediyor. Seccade skandalına tepki gösteren vatandaşlar, "Maalesef yine dini ve manevi değerlerimize bir saldırı olarak kabul ediyoruz bu olayı. Bu seccade alın koymak için ayak basmak için değil" ifadelerin kullandı.