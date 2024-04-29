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Haberler Yaşam Videolarını milyonlarca kişi izlemişti: Neşet Turan’dan acı haber geldi!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 12:34

Videolarını milyonlarca kişi izlemişti: Neşet Turan’dan acı haber geldi!

Neşet Turan, iki arkadaşı ile birlikte Kayseri'den İstanbul'a doğru yola çıktı. Kendilerine "Yürüyen Adamlar" diyen grup, dün akşam saatlerinde faciayı yaşadı. Karayolunda yürüyen Turan'a, sosyal medyadan canlı yayın açtığı sırada kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Turan'ın İstanbul yolculuğu yarım kaldı…

TOLGA YANIK
Videolarını milyonlarca kişi izlemişti: Neşet Turan’dan acı haber geldi!

Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen Neşet Turan, 8 gün önce 2 arkadaşı ile yola çıktı.

Videolarını milyonlarca kişi izlemişti: Neşet Turan’dan acı haber geldi!

Kendilerine 'Yürüyen Adamlar' tanımlaması yapan ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan grubun videoları da milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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Videolarını milyonlarca kişi izlemişti: Neşet Turan’dan acı haber geldi!

Güzergah boyunca ilerleyen Neşet Turan, dün saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı. Bir yandan yürüyüp, bir yandan da yayın yapan Turan'a, kamyon çarptı.

Videolarını milyonlarca kişi izlemişti: Neşet Turan’dan acı haber geldi!

Kamyon şoförü kaçarken, yaralanan Turan kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şoför jandarma tarafından aranıyor.

Videolarını milyonlarca kişi izlemişti: Neşet Turan’dan acı haber geldi!

Öte yandan cenazenin işlemler sonrası memleketi Kayseri'ye götürüleceği öğrenildi.

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