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Videolarını milyonlarca kişi izlemişti: Neşet Turan’dan acı haber geldi!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
12:34
Videolarını milyonlarca kişi izlemişti: Neşet Turan’dan acı haber geldi!
Neşet Turan, iki arkadaşı ile birlikte Kayseri'den İstanbul'a doğru yola çıktı. Kendilerine "Yürüyen Adamlar" diyen grup, dün akşam saatlerinde faciayı yaşadı. Karayolunda yürüyen Turan'a, sosyal medyadan canlı yayın açtığı sırada kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Turan'ın İstanbul yolculuğu yarım kaldı…