Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yasemin’in kaçışındaki düğüm çözüldü! Pasaportta soyadındaki “E” harfi detayı kurtarmış
Giriş Tarihi: 23.03.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 06:44

Yasemin’in kaçışındaki düğüm çözüldü! Pasaportta soyadındaki “E” harfi detayı kurtarmış

Almanya'nın Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon Euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan, 1033 gün sonra avukatıyla birlikte Bremen Havalimanı'nda polise teslim oldu. Hakkında Türkiye'de de yakalama kararı bulunan Gündoğan'ın nasıl yurt dışına çıktığı ile ilgili düğüm çözüldü. SABAH, Gündoğan'ın 2460 kilometrelik Bremen yolculuğunun detaylarına ulaştı. Yasemin Gündoğan'ın, 19 Mart Salı günü İstanbul Havalimanı'ndan TK 1331 sefer sayılı Türk Havayolları'na ait uçakla 08:30'da Bremen'e uçtu. Pasaportunda isminin 'YASEMIN GUENDOGAN' yazması nedeniyle kontrol memuru, Gündoğan'ın arandığını sistemden göremedi ve uçağa binmesine izin verdi. Avukatı tarafından Almanya'da dış hatlar terminalinde karşılanan Gündoğan, bir süre durum değerlendirmesi yaptıktan sonra polise teslim oldu. Hakim karşısına çıkan Gündoğan, Bremen-Oslebeshausen hapishanesine sevk edildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Yasemin’in kaçışındaki düğüm çözüldü! Pasaportta soyadındaki “E” harfi detayı kurtarmış

Bremen'de çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro'yu (yaklaşık 280 milyon lira) akıl almaz bir yöntemle çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan, 3 yıl boyunca peşine takılan onca dedektife rağmen her defasında izini kaybettirmeyi başardı.

Yasemin’in kaçışındaki düğüm çözüldü! Pasaportta soyadındaki “E” harfi detayı kurtarmış

1033 gün süren takipte dedektifler, en son Gündoğan'ın e-mail adresine Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta lüks bir yattan girdiğini tespit etmesine rağmen, genç kadının izine bir türlü ulaşılamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yasemin’in kaçışındaki düğüm çözüldü! Pasaportta soyadındaki “E” harfi detayı kurtarmış

SARIŞIN YAKALANDI AMA O BULUNAMADI
Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olduğu ve birlikte hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı Blondy (Sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ın İzmir'de yakalanması dedektifleri bir kez daha ümitlendirdi. Çember giderek daralıyor derken, Vurguncu Yasemin yine kaçmayı başardı.

Yasemin’in kaçışındaki düğüm çözüldü! Pasaportta soyadındaki “E” harfi detayı kurtarmış

İSTANBUL HAVALİMANINI KULLANDI
İnterpol tarafında kırmızı bültenle de aranan Yasemin Gündoğan'ın yakalanacağı konusunda artık tüm ümitler kesilmişken, genç kadından herkesi şaşırtacak bir hamle geldi. Gündoğan, 19 Mart Salı günü sessiz bir şekilde İstanbul Havalimanı'ndan TK 1331 sefer sayılı Türk Havayolları'na ait uçakla 08:30 da Bremen'e uçtu.

Yasemin’in kaçışındaki düğüm çözüldü! Pasaportta soyadındaki “E” harfi detayı kurtarmış

Avukatı tarafından dış hatlar terminalinde karşılanan Gündoğan, bir süre durum değerlendirmesi yaptıktan sonra polise teslim oldu. Hakim karşısına çıkan Gündoğan, Bremen-Oslebeshausen hapishanesine sevk edildi.

SON DAKİKA