Yasemin’in kaçışındaki düğüm çözüldü! Pasaportta soyadındaki “E” harfi detayı kurtarmış

SARIŞIN YAKALANDI AMA O BULUNAMADI

Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olduğu ve birlikte hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı Blondy (Sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ın İzmir'de yakalanması dedektifleri bir kez daha ümitlendirdi. Çember giderek daralıyor derken, Vurguncu Yasemin yine kaçmayı başardı.