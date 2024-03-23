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Yasemin’in kaçışındaki düğüm çözüldü! Pasaportta soyadındaki “E” harfi detayı kurtarmış
Giriş Tarihi: 23.03.2024 06:42
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
06:44
Yasemin’in kaçışındaki düğüm çözüldü! Pasaportta soyadındaki “E” harfi detayı kurtarmış
Almanya'nın Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon Euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan, 1033 gün sonra avukatıyla birlikte Bremen Havalimanı'nda polise teslim oldu. Hakkında Türkiye'de de yakalama kararı bulunan Gündoğan'ın nasıl yurt dışına çıktığı ile ilgili düğüm çözüldü. SABAH, Gündoğan'ın 2460 kilometrelik Bremen yolculuğunun detaylarına ulaştı. Yasemin Gündoğan'ın, 19 Mart Salı günü İstanbul Havalimanı'ndan TK 1331 sefer sayılı Türk Havayolları'na ait uçakla 08:30'da Bremen'e uçtu. Pasaportunda isminin 'YASEMIN GUENDOGAN' yazması nedeniyle kontrol memuru, Gündoğan'ın arandığını sistemden göremedi ve uçağa binmesine izin verdi. Avukatı tarafından Almanya'da dış hatlar terminalinde karşılanan Gündoğan, bir süre durum değerlendirmesi yaptıktan sonra polise teslim oldu. Hakim karşısına çıkan Gündoğan, Bremen-Oslebeshausen hapishanesine sevk edildi.