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YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI (e-Devlet): Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı mı?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
11:53
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI (e-Devlet): Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı mı?
Her ay binlerce vatandaşa sağlanan yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Mart 2025 ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu olurken, Bakanlıktan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 2025 Mart ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yattı mı, ödemeler nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, merak edilen detaylar…