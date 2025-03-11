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Haberler Yaşam YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI (e-Devlet): Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı mı?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:53 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 11:53

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI (e-Devlet): Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı mı?

Her ay binlerce vatandaşa sağlanan yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Mart 2025 ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu olurken, Bakanlıktan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 2025 Mart ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yattı mı, ödemeler nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, merak edilen detaylar…

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI e-Devlet: Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan yaşlı ve engelli aylıkları, Mart 2025 ödemeleriyle yeniden gündemde. Vatandaşlar, ödemelerin hesaplara ne zaman yatacağını merak ederken, konuyla ilgili açıklama Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakanlık, sosyal yardımlar kapsamında hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödeme yaparken, Mart ayı ödemelerinin tarihine dair detaylar netleşmeye başladı. Peki, 2025 Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı mı, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar...

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI e-Devlet: Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı mı?

MART AYI YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik yaşlı ve engelli maaş ödemelerinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, toplam 6,2 milyar liralık ödemenin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını belirterek, vatandaşların sosyal desteklerden kesintisiz faydalanmaya devam ettiğini vurguladı.

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YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI e-Devlet: Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı mı?

TOPLAM 6,2 MİLYAR LİRA HAK SAHİPLERİNE ÖDENDİ

Mart ayı kapsamında, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata aktif katılımını desteklemek ve bağımsız yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir finansal destek sağlandı. Bu doğrultuda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplamda 6,2 milyar lira tutarındaki ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira ise engelli aylığı olarak ödenirken, Bakan Göktaş, bu desteklerin vatandaşlar için hayırlı olmasını temenni etti.

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI e-Devlet: Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı mı?

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Aşağıdaki linkten e-Devlet ekranı aracılığı ile yaşlı ve engelli maaşlarının hesaplara yatıp yatmadığğı sorgulanabiliyor.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI e-Devlet: Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı mı?

YAŞLI AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIKLARI NE KADAR?
2025 yılında yapılan zam sonrasında 65 yaş aylığı ve engelli maaşı şu şekilde belirlendi;

Yaşlı Aylığı: 2025 yılında 65 yaş aylığı 4.664 TL olarak belirlenmiştir.Bu aylığı alabilmek için kişinin 65 yaşını doldurmuş olması, sosyal güvencesinin olmaması ve hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olması gerekmektedir.

Engelli Aylığı: Engel oranı %40-69 arasında olan vatandaşlar için 3.723,27 TL.Engel oranı %70 ve üzeri olan vatandaşlar için 5.584,91 TL.