Yazar Eylem Tok oğlu Timur ile kaçmıştı: Acı ailesinden kayıp telefonlarla ilgili açıklama!

EYLEM TOK: ANNELİK İÇGÜDÜSÜ

Eylem Tok kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum.