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Haberler Yaşam Yazar Eylem Tok oğlu Timur ile kaçmıştı: Acı ailesinden kayıp telefonlarla ilgili açıklama!
Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 16:34

Yazar Eylem Tok oğlu Timur ile kaçmıştı: Acı ailesinden kayıp telefonlarla ilgili açıklama!

Yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, Porsche marka ciple 5 kişiye çarptı. Feci kazada; Oğuz Murat Acı kurtarılamadı. Eylem Tok, oğlu ile Mısır'a kaçıp "Annelik içgüdüsü, lütfen beni de anlayın" ifadelerini kullandı. Oğuz Murat Acı'nın ailesi de kaza sonrası ilk kez açıklama yaptı. O açıklamada; Yol üzerindeki yaralıların telefonlarının kayıp olduğuna vurgu yapıldı. İşte Acı Ailesi'nin açıklaması...

Mustafa KAYA
Yazar Eylem Tok oğlu Timur ile kaçmıştı: Acı ailesinden kayıp telefonlarla ilgili açıklama!

Türkiye'nin gündemine oturan feci kaza geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşandı. Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, Porsche marka cip çarptı. Feci kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Yazar Eylem Tok oğlu Timur ile kaçmıştı: Acı ailesinden kayıp telefonlarla ilgili açıklama!

EYLEM TOK VE OĞLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Cipin direksiyonunda ise 16 yaşındaki Timur Cihantimur vardı. Timur'un, yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu anlaşıldı. Yazar Eylem Tok, kazadan saatler sonra oğlu Timur ile uçağa binip Mısır'a kaçtı. Anne ve oğlu hakkında ise bugün yakalama kararı çıkarıldı.

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Yazar Eylem Tok oğlu Timur ile kaçmıştı: Acı ailesinden kayıp telefonlarla ilgili açıklama!

EYLEM TOK: ANNELİK İÇGÜDÜSÜ
Eylem Tok kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum.

Yazar Eylem Tok oğlu Timur ile kaçmıştı: Acı ailesinden kayıp telefonlarla ilgili açıklama!

Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum.

Ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır'a kaçtı! | Video

Yazar Eylem Tok oğlu Timur ile kaçmıştı: Acı ailesinden kayıp telefonlarla ilgili açıklama!

Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darp edilir mi, başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk.

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