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Yazar Eylem Tok oğlu Timur ile kaçmıştı: Acı ailesinden kayıp telefonlarla ilgili açıklama!
Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
16:34
Yazar Eylem Tok oğlu Timur ile kaçmıştı: Acı ailesinden kayıp telefonlarla ilgili açıklama!
Yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, Porsche marka ciple 5 kişiye çarptı. Feci kazada; Oğuz Murat Acı kurtarılamadı. Eylem Tok, oğlu ile Mısır'a kaçıp "Annelik içgüdüsü, lütfen beni de anlayın" ifadelerini kullandı. Oğuz Murat Acı'nın ailesi de kaza sonrası ilk kez açıklama yaptı. O açıklamada; Yol üzerindeki yaralıların telefonlarının kayıp olduğuna vurgu yapıldı. İşte Acı Ailesi'nin açıklaması...