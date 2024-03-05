Ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır'a kaçtı! | Video
Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaçan sürücünün yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur olduğu öne sürüldü. Şüphelinin olay yerinden annesinin aracıyla kaçtığı ve kazadan hemen Sonra İstanbul Havalimanından Mısır'a uçtukları tespit edildi.
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