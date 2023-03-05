Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın çökme anı! İşte o görüntüler

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Toplamda 10 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yerle bir oldu. Depremin en çok etkilediği iller arasında yer alan Malatya'da ise Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da hayatını kaybettiği rezidansın depremden 3 dakika sonra yıkılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İşte detaylar…