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Haberler Yaşam Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın çökme anı! İşte o görüntüler
Giriş Tarihi: 05.03.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 15:59

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın çökme anı! İşte o görüntüler

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da, Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da hayatını kaybettiği Trend Garden Residence'nin rezidansın depremden 3 dakika sonra yıkılması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AA
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın çökme anı! İşte o görüntüler

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Toplamda 10 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yerle bir oldu. Depremin en çok etkilediği iller arasında yer alan Malatya'da ise Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da hayatını kaybettiği rezidansın depremden 3 dakika sonra yıkılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İşte detaylar…

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın çökme anı! İşte o görüntüler

6 Şubat günü saat 04.17'de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya'da birçok kişinin öldüğü The Garden Rezidans'ın çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın çökme anı! İşte o görüntüler

BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkarslan'ın da hayatını kaybettiği rezidansın ilk depremde yerle bir olduğu anlar, karşı tarafta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın çökme anı! İşte o görüntüler

CANSIZ BEDENİNE GÜNLER SONRA ULAŞILDI

Deprem sırasında ağır hasar alan ve 04.20 sıralarında çöktüğü görülen binada Yeni Malatyaspor'lu kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile birçok kişinin cansız bedenine günler sonra ulaşıldı.

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın çökme anı! İşte o görüntüler

Rezidans enkazından birçok kişi de canlı olarak çıkarılmıştı.

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