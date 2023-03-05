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Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın çökme anı! İşte o görüntüler
Giriş Tarihi: 05.03.2023 15:53
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
15:59
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın çökme anı! İşte o görüntüler
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da, Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da hayatını kaybettiği Trend Garden Residence'nin rezidansın depremden 3 dakika sonra yıkılması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.