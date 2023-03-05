Video Yaşam Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet'in de hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı güvenlik kamerasında | Video
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet'in de hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı güvenlik kamerasında | Video

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet'in de hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı güvenlik kamerasında | Video

05.03.2023 | 15:40

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde büyük hasar alan Malatya'da bir binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Pazarcık merkezli 6 Şubat'ta 04.17'de gerçekleşen depremde Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da hayatını kaybettiği Trend Garden Residence'nin depremden 3 dakika sonra yıkılması bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, 04.20'de binanın yıkılması görülüyor. Birçok kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan da eşiyle birlikte kalmış, Kübra Türkaslan kurtarılmıştı.

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