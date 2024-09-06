YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2024 YKS ek tercihler başladı mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, boş kontenjanlar neler?

İlk tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanmayan öğrenciler, ek tercih işlemleri bugün itibarıyla başlıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte YKS ek tercih kılavuzu erişime açılırken, adaylar için tercih listesi hazırlıkları başladı. Peki, YKS ek tercihler nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, boş kontenjanlar neler?