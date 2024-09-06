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Giriş Tarihi: 06.09.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 07:36

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2024 YKS ek tercihler başladı mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, boş kontenjanlar neler?

YKS ek tercih tarihi belli oldu. 2024 YKS puanına göre tercih yapan adaylardan, herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ÖSYM ek tercih kılavuzunu paylaştı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2024-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması
gerekmektedir. Peki, 2024 YKS ek tercihler başladı mı, kaç tercih hakkı var, boş kontenjanlar neler? İşte, detaylar...

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2024 YKS ek tercihler başladı mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, boş kontenjanlar neler?

İlk tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanmayan öğrenciler, ek tercih işlemleri bugün itibarıyla başlıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte YKS ek tercih kılavuzu erişime açılırken, adaylar için tercih listesi hazırlıkları başladı. Peki, YKS ek tercihler nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, boş kontenjanlar neler?

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2024 YKS ek tercihler başladı mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, boş kontenjanlar neler?

2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2024 YKS ek tercihler başladı mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, boş kontenjanlar neler?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir.

Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2024 YKS ek tercihler başladı mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, boş kontenjanlar neler?

2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

2024-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU (ÖN BİLGİ)

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2024 YKS ek tercihler başladı mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, boş kontenjanlar neler?

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmeden yararlanabilecek.

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