Giriş Tarihi: 06.09.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
07:36
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2024 YKS ek tercihler başladı mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, boş kontenjanlar neler?
YKS ek tercih tarihi belli oldu. 2024 YKS puanına göre tercih yapan adaylardan, herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ÖSYM ek tercih kılavuzunu paylaştı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2024-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması
gerekmektedir. Peki, 2024 YKS ek tercihler başladı mı, kaç tercih hakkı var, boş kontenjanlar neler? İşte, detaylar...