Yok böyle soygun! Bıçağını girmeden kırmızıya boyamış! “Sessiz ol ve paraları çıkar"

"ELİMDEKİ BIÇAKLA ZARAR VERDİM"

"Kasiyere kendilerine bir şey yapmayacağımı söyleyerek kasadaki paraları vermesini istedim. Daha sonra kasiyer ile birlikte marketin ofis bölümüne geçtik, orada da para vardı. Elimdeki bıçakla ofisteki bilgisayarları bıçaklayarak zarar verdim. Ailemle maddi sorunlarım vardı. Psikoloji sorunlar yaşıyordum. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.