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Yok böyle soygun! Bıçağını girmeden kırmızıya boyamış! “Sessiz ol ve paraları çıkar"
Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
15:13
Yok böyle soygun! Bıçağını girmeden kırmızıya boyamış! “Sessiz ol ve paraları çıkar"
Korkutan görüntüler Bolu'da meydana geldi. Gittiği zincir markette kasiyeri tehdit edip kasadaki paraları gasbetti. 20 yaşındaki İ.D. tutuksuz yargılandığı davada, bıçağı kanlı gibi görünmesi için önceden kırmızı pastel boya ile boyadığını söyledi. Zavallı kasiyerin ifadesi ise duyanları şoke etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...