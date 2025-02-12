Bolu'da kanlı gibi boyanmış bıçakla soygun anı kamerada

Bolu'da zincir marketin kasiyerini bıçakla tehdit ederek, kasadaki bir miktar parayı gasp eden sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Evden çıkarken yanıma bir bıçak aldım ve korkutmak amacıyla üzerine kırmızı pastel boya sürdüm" ifadelerini kullandı.