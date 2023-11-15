Haberler Yaşam YouTuber Merve Yıldırım 58 kez bıçaklanmıştı: Savcılıktan koca için skandal yorum!

Giriş Tarihi: 15.11.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 09:32

YouTuber Merve Yıldırım 58 kez bıçaklanmıştı: Savcılıktan koca için skandal yorum!

Sosyal medya fenomeni Merve Yıldırım, eşi Yunus tarafından 58 ölümcül bıçak darbesi aldı. Yoğun bakımda günlerce verdiği mücadeleyi kazanan talihsiz kadının yaşadığı dehşet iddianamede ortaya çıktı. "Seni öldüreceğim, bütün kadınlara ibret olacaksın, 5-6 ay yatarım elimi kolumu sallayarak çıkarım, seni buradan kimse kurtaramayacak, bunu uzun zamandır planlıyordum" diyerek öldürmeye çalışan o eş için savcılık, "planlayarak ya da soğukkanlılıkla hareket ettiğine dair delil yok" dedi. Boyun, göğüs gibi hayati organların bulunduğu yerleri hedef alan şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek 34 yıla kadar hapsini istedi.