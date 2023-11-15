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Haberler Yaşam YouTuber Merve Yıldırım 58 kez bıçaklanmıştı: Savcılıktan koca için skandal yorum!
Giriş Tarihi: 15.11.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 09:32

YouTuber Merve Yıldırım 58 kez bıçaklanmıştı: Savcılıktan koca için skandal yorum!

Sosyal medya fenomeni Merve Yıldırım, eşi Yunus tarafından 58 ölümcül bıçak darbesi aldı. Yoğun bakımda günlerce verdiği mücadeleyi kazanan talihsiz kadının yaşadığı dehşet iddianamede ortaya çıktı. "Seni öldüreceğim, bütün kadınlara ibret olacaksın, 5-6 ay yatarım elimi kolumu sallayarak çıkarım, seni buradan kimse kurtaramayacak, bunu uzun zamandır planlıyordum" diyerek öldürmeye çalışan o eş için savcılık, "planlayarak ya da soğukkanlılıkla hareket ettiğine dair delil yok" dedi. Boyun, göğüs gibi hayati organların bulunduğu yerleri hedef alan şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek 34 yıla kadar hapsini istedi.

ARZU KAYA
YouTuber Merve Yıldırım 58 kez bıçaklanmıştı: Savcılıktan koca için skandal yorum!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Merve Yıldırım (32) ve bir yıldır evli olduğu eşi Yunus Yıldırım (31) kıskançlık nedeniyle zaman zaman tartışıyordu. 4 Ağustos günü de Üsküdar'daki evlerinde aynı nedenle tartışmaya başladılar.

YouTuber Merve Yıldırım 58 kez bıçaklanmıştı: Savcılıktan koca için skandal yorum!

Yunus Yıldırım mutfağa giderek bıçak aldı, eşini yatak odasına kilitledi ve bıçaklamaya başladı. Hastaneye kaldırılan kadın günlerce yoğun bakımda kaldı.

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YouTuber Merve Yıldırım 58 kez bıçaklanmıştı: Savcılıktan koca için skandal yorum!

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM, KADINLARA İBRET OLACAKSIN"
Merve Yıldırım o korkunç anları ifadesinde anlattı. Olaydan bir gün önce yüklediği bir videoda kadınlar tarafından olumlu yorum yapıldığını ve eşinin buna da sinirlendiğini söyleyen Yıldırım, "Alttan aldım, kahvaltı hazırladım. Sonra 2 saat tartıştık. 'İhanet ediyorsun, seni öldüreceğim. Bunun planını uzun zamandır yapıyorum' dedi.

YouTuber Merve Yıldırım 58 kez bıçaklanmıştı: Savcılıktan koca için skandal yorum!

Mutfaktan bıçakla geldi. Telefonumu koridora attı ve kapıyı kilitledi. 'Seni bugün burada öldüreceğim, sen bütün kadınlara ibret olacaksın. İçeri girer 5-6 ay yatarım, elimi kolumu sallayarak çıkarım' diyerek sayamayacağım kadar bıçak darbesi vurdu" dedi.

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YouTuber Merve Yıldırım 58 kez bıçaklanmıştı: Savcılıktan koca için skandal yorum!

"SENİ BURADAN KİMSE KURTARAMAYACAK"
Kendisini bıçak darbelerinden korumak için yorgana sarıldığını ancak eşinin yorganı da çekip bıçaklamaya devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Bağırmaya başladım. 'Seni buradan kimse kurtaramayacak' dedi.

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