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Haberler Yaşam Yufkacı Muammer ile elti Hamide Esra Erol’da tanınmıştı! Elti Hamide şiir paylaşımıyla şaşırttı!
Giriş Tarihi: 24.10.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 17:14

Yufkacı Muammer ile elti Hamide Esra Erol’da tanınmıştı! Elti Hamide şiir paylaşımıyla şaşırttı!

Elti Hamide ile yufkacı Muammer, Esra Erol'da tanıdı. Bir dönem yasak aşklarıyla gündemden düşmeyen ikili, geçtiğimiz aylarda nikah kıydı. Elti Hamide'nin sosyal medyadaki şiir paylaşımı ise şaşırttı

SABAH İNTERNET
Yufkacı Muammer ile elti Hamide Esra Erol’da tanınmıştı! Elti Hamide şiir paylaşımıyla şaşırttı!

Türkiye'nin kanalı atv'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Esra Erol'da, geçtiğimiz sezon inanılmaz bir olay yaşandı.

Yufkacı Muammer ile elti Hamide Esra Erol’da tanınmıştı! Elti Hamide şiir paylaşımıyla şaşırttı!

TÜRKİYE ONLARI ESRA EROL'DA TANIDI

İstanbul'da oturan iki çocuk babası Mehmet Duman, Esra Erol'un programına katıldı. Talihsiz adam, 17 yıllık eşi Hamide Duman'ın, yufkacı Muammer Ay'a kaçtığını anlattı.

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Yufkacı Muammer ile elti Hamide Esra Erol’da tanınmıştı! Elti Hamide şiir paylaşımıyla şaşırttı!

Çocuklarıyla bir başına kalan Mehmet Duman, "Karım ve yengem daha önce birlikte çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtı. Antalya'ya gittiklerini öğrendik. Ortaya çıksınlar perişan olduk" ifadelerini kullandı.

Yufkacı Muammer ile elti Hamide Esra Erol’da tanınmıştı! Elti Hamide şiir paylaşımıyla şaşırttı!

ELTİ HAMİDE: MUAMMER AY'A AŞIĞIM

Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Hamide Duman ise günler sonra ortaya çıktı ve Muammer Ay'a aşık olduğunu vurguladı.

Yufkacı Muammer ile elti Hamide Esra Erol’da tanınmıştı! Elti Hamide şiir paylaşımıyla şaşırttı!

Bu sözler ise milyonları şaşkına uğrattı. İkili, daha sonra boşanma kararı aldı. Hamide Duman, yeni aşkı yufkacı Muammer Ay ile nikah kıydı. Muammer de aşk dolu pozlar paylaşarak birlikteliklerine karşı çıkan herkese nispet yaptı.

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