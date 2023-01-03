3 Ocak 2023 Pazartesi günü Aralık ayı enflasyon verisi açıklanacak ve milyonlarca vatandaş emekli ve memur maaş zammı oranını öğrenmiş olacak. Bu noktada, maaş hesaplama ekranı araştırmaları da başlamış oldu. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı mensubu vatandaşlar ile doktor, bekçi, hemşire, polis gibi meslek grubundaki vatandaşlar yüzde hesaplama robotu ile işlemlerini yapıp güncel tutarı öğrenebilecekler. Peki, Memur ve emekli zammı sonrası yüzde hesaplama nasıl yapılır? İşte yüzde hesaplama sayfası ile yüzdelik alma bilgileri.