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Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, bu ay mı? 2025 Ocak zamlı emekli maaşı ve memur maaşı ödeme günleri
Giriş Tarihi: 04.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
11:44
TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2025 Ocak emekli ve memur zammı ortaya çıktı. Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, ayın kaçında gibi sorular hak sahiplerinin gündeminde. Emekli maaşı, memur maaşı ve memur emeklisi maaşı için farklı maaş ödeme günleri bulunuyor. Peki; zamlı emekli, memur, memur emeklisi maaşları ne zaman ödenecek? İşte, 4A-4B-4C / SSK, Bağ-Kur ödeme tarihleri...