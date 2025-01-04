Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, bu ay mı? 2025 Ocak zamlı emekli maaşı ve memur maaşı ödeme günleri
Giriş Tarihi: 04.01.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:44

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, bu ay mı? 2025 Ocak zamlı emekli maaşı ve memur maaşı ödeme günleri

TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2025 Ocak emekli ve memur zammı ortaya çıktı. Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, ayın kaçında gibi sorular hak sahiplerinin gündeminde. Emekli maaşı, memur maaşı ve memur emeklisi maaşı için farklı maaş ödeme günleri bulunuyor. Peki; zamlı emekli, memur, memur emeklisi maaşları ne zaman ödenecek? İşte, 4A-4B-4C / SSK, Bağ-Kur ödeme tarihleri...

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, bu ay mı? 2025 Ocak zamlı emekli maaşı ve memur maaşı ödeme günleri

2025 Ocak zammı ardından zamlı maaşlar ne zaman yatacak merak konusu oldu. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı, memur ve memur emeklisinin maaş günleri takip ediliyor. Öte yandan maaşlarını alanların maaş farkı ödemeleri de gündemde. İşte, zamlı maaş ödeme tarihleri...

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, bu ay mı? 2025 Ocak zamlı emekli maaşı ve memur maaşı ödeme günleri

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı verisine göre aylık bazda yüzde 1,03 olan enflasyon yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

Böylece zamda 6 aylık veri ortaya çıkmış oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, bu ay mı? 2025 Ocak zamlı emekli maaşı ve memur maaşı ödeme günleri

Emekli zammı yüzde 15,75 olurken memur zammı yüzde 11,54 oldu.

Sosyal destek ödemeleri de memur zam oranında artış gösterdi.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, bu ay mı? 2025 Ocak zamlı emekli maaşı ve memur maaşı ödeme günleri

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları ise ayın 17'i itibarıyla yatmaya başlayacak.

Maaş farkı ödemelerinin ise kısa süre içerisinde ödenmesi bekleniyor.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, bu ay mı? 2025 Ocak zamlı emekli maaşı ve memur maaşı ödeme günleri

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025

SSK

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

SON DAKİKA