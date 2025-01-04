Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, bu ay mı? 2025 Ocak zamlı emekli maaşı ve memur maaşı ödeme günleri

2025 Ocak zammı ardından zamlı maaşlar ne zaman yatacak merak konusu oldu. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı, memur ve memur emeklisinin maaş günleri takip ediliyor. Öte yandan maaşlarını alanların maaş farkı ödemeleri de gündemde. İşte, zamlı maaş ödeme tarihleri...