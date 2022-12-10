Sakarya’da mobilya atölyesinde büyük yangın

Adapazarı ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'ndeki Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında atölyeden çıkan kara dumanlar, gökyüzünü kapladı. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin her yerinden görüldü.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangında bir çalışan dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çalışana ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı.

Alev alev yanan atölyeye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.