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Giriş Tarihi: 10.12.2022 18:14

Sakarya'da mobilya atölyesinde büyük yangın

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Sakarya’da mobilya atölyesinde büyük yangın

Adapazarı Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölyeye ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Adapazarı ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'ndeki Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında atölyeden çıkan kara dumanlar, gökyüzünü kapladı. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin her yerinden görüldü.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangında bir çalışan dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çalışana ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı.

Alev alev yanan atölyeye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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Sakarya'da mobilya atölyesinde büyük yangın
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