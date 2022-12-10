Video Yaşam Sakarya'da mobilya atölyesinde büyük yangın
Sakarya'da mobilya atölyesinde büyük yangın

Sakarya'da mobilya atölyesinde büyük yangın

10.12.2022 | 20:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

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Adapazarı Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölyeye ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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