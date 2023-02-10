Yıkılan binaların betonlarından dere çakılı çıktı

Prof.Dr. Ali Koçak, Hatay'da deprem bölgesinde yaptığı inceleme sonrası, "Eski binalarda özellikle malzeme kaliteleri ve işçilik son derece kötü. Şu an İskenderun bölgesindeyiz binalardan numune aldık beton içinden tamamen dere çakılları çıktı." ifadesini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti: "Binanın donatısı yetersiz olduğundan dolayı yıkılmış. Yeni binalarda zemin yapı etkileşimi dikkate alınmamış. Zemine uygun yapı yapılmamış ve ağır binalar yapılmış. Yıkılan yüksek katlı binalar var burada ancak çoğu hasar Hatay merkezde yoğunlaşmış ve köylerde de çok hasarlı yapı var."

ZEMİN VE YAPI KALİTESİ KÖTÜ

İslahiye, Kırıkhan, Hassa bölgesini gezen Prof. Dr. Ali Koçak "Zeminde büyük yüzey kırıklar vardı. Zemin ve yapı kaliteleri son derece kötüydü. Yığma tarzında binalar yapılmış bu saydığım ilçelerde. Çok büyük zemin hareketleri var bu bölgelerde ciddi zemin yapı etkileşimi olmuş ve bina kaliteleri çok iyi değil." dedi.

BETONUN İÇİNDEN ÇAKIL TAŞI ÇIKTI

Prof. Dr.Ali Koçak, "Betonarme olanlarda yeni yönetmelikten önce yapılanlar düz donatı ama donatı işçiliği kötü" dedi ve şunları söyledi: "Donatılar, demirler öngörüldüğü kadar ya da projenin gerektiği kadar yapılmamış.

Eski binaların içerisinden dere çakılları çıktı. 4 cm büyüklüğünde dere çakılları çıktı. Otelin yanında bir rezidans vardı, hazır beton kullanılmış ama bina devrilmişti. Bu da zannediyorum bir proje hatası olabilir ve tam kontrollerini yapmak lazım. Deprem sonrası olması gereken hasarın çok üzerinde hasar oldu yani umduğumuzdan çok bina yıkıldı."