Termal kamera hayat kurtarıyor! Yerli ve milli cihaz Mehmetçik’in eli kolu oldu

Yeraltı görüntüleme cihazı ile tarama yapılarak hala sağ olan insanların yerleri belirleniyor ve arama kurtarma ekipleri çalışmasını o yönde daha da hızlandırıyor. Yeraltı görüntüleme cihazı ile 1 kilometre yüzeysel alan ile 50 metre derinliğin taraması yapılabiliyor. Cihaz farklı renk kodları ile akıcı anlık görüntü veriyor ve bu sayede arama yapılırken hangi noktada kişilerin olduğu çok rahat bir şekilde tespit ediliyor. Hala sağ olan insanların tespitinin yapılması için termal arama yapılıyor ve yüzde yüz sonuç alınıyor. Yerli ve milli olarak üretilen üstün teknolojiye sahip cihaz, şimdi deprem bölgesinde kullanılıyor. Mehmetçik bu cihaz sayesinde enkaz altında kalan kişileri tespit ederek anlık olarak arama kurtarma ekiplerine bilgi veriyor. Üstün teknolojiye sahip bu cihaz deprem bölgesinde kullanılmaya devam edecek.