Termal kamera hayat kurtarıyor! Yerli ve milli cihaz Mehmetçik’in eli kolu oldu

Yeraltı görüntüleme cihazı ile tarama yapılarak hala sağ olan insanların yerleri belirleniyor ve arama kurtarma ekipleri çalışmasını o yönde daha da hızlandırıyor. Yeraltı görüntüleme cihazı ile 1 kilometre yüzeysel alan ile 50 metre derinliğin taraması yapılabiliyor. Cihaz farklı renk kodları ile akıcı anlık görüntü veriyor ve bu sayede arama yapılırken hangi noktada kişilerin olduğu çok rahat bir şekilde tespit ediliyor. Hala sağ olan insanların tespitinin yapılması için termal arama yapılıyor ve yüzde yüz sonuç alınıyor. Yerli ve milli olarak üretilen üstün teknolojiye sahip cihaz, şimdi deprem bölgesinde kullanılıyor. Mehmetçik bu cihaz sayesinde enkaz altında kalan kişileri tespit ederek anlık olarak arama kurtarma ekiplerine bilgi veriyor. Üstün teknolojiye sahip bu cihaz deprem bölgesinde kullanılmaya devam edecek.
Jandarma Genel Komutanlığı, envanterinde bulunan termal kameralarla enkaz altında hayatta olan depremzedeleri bulma işlemi yürütüyor. Envanterinde bulunan termal kameralarla arama kurtarma çalışmalarına katılan jandarma ekipleri, vücut ısısına göre enkaz altında hayatta olan depremzedeleri tespit ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma ekipleri, afet bölgesinde toplam onlarca termal kamera kullanıyor.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından "Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan Yer Altı Görüntüleme Cihazları marifetiyle RF Sinyalleme özelliği sayesinde deprem sonrası yıkık binalarda teknik arama/tarama ve kurtarma faaliyetlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. Birlikte Güçlüyüz" açıklamasında bulundu. Emekli İstihbarat Albay ve Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ: "Bu cihaz terörle mücadelede kullanılıyor. Akıllı insanın yapacağı işi yapmışlar ve deprem bölgesine götürmüşler. Çok doğru bir çalışma yapılıyor ve güzel sonuçlar alınacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
İHH Afet Yönetim Başkanı Ömer Kars: "Cihazı daha önce kullanmadım ancak kullanan kişinin yönlendirme yaptığını gördüm" diyerek şunları söyledi: "Operatör cihazı enkaza doğru tutuyor "burada ciddi boşluk var yüksek ihtimalle asansör boşluğu var" diyor. Bu uyarı orada arama kurtarma yapan ekip için bir avantaj çünkü orada çalışma yapmıyor ve bu şekilde kendini koruyor. Alınan sonuçlar ile çalışmaya doğru yönde devam ediliyor. Cihaz sıcaklık yoğunluğunu tespit ettiği için kaç kişi olduğu dahi anlaşılıyor. Arama kurtarma ekipleri için bu bir avantaj." diye konuştu.Bir mucize daha! 119 saat sonra kurtarılan gencin ilk sorusu bu oldu...