Bakan Tunç’tan Narin Güran açıklaması: O kamera görüntüleri inceleniyor!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturması hakkında açıklama yaptı. Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Ülke olarak Narin'in katillerinin tespiti ve hak etikleri en ağır cezaya çarptırılması noktasında büyük beklenti var. Soruşturma gizli, bazı bilgiler kamuoyuna yansıtılmıyor. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Deliller var ifadelerde çelişkiler var. Soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu. 27'si şüpheli olmak üzere 241'i tanık olmak üzere 268 kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri var. Bazı çakışmaları tespit ediliyor.

"BİR TAKIM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELDE EDİLDİ..."

Birtakım kamera görüntüleri inceleniyor. Narin evladımızın katil ya da katilleri kısa sürede tespit edilecek çok uzun sürmez.

"KATİL YA DA KATİLLER EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILACAK"

Bir daha bu tür elim olayların ülkemizde olmaması için gayret göstermeliyiz. Katil ya da katiller en ağır cezaya çarptırılacak.

AYŞENUR EZGİ EYGİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İsrail askerlerince şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında "Ayşenur'un hakkını BM'de de arayacağız" dedi.