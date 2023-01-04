EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 HESAPLAMA | Başkan Erdoğan’dan ek zam! SSK, BAĞKUR emekli zammı ne kadar oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekli maaş zammı hesaplama tabloları gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni oran tabloları değiştirdi. 6 aylık zam sürecinde son karar verildi. SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde. Geçtiğimiz yılın oranları ile değerlendirilen yeni rakamlara enflasyonla mücadele kapsamında karar verildi. Peki, emekli zammı ne kadar oldu? İşte, emekli maaş zammı 2023 maaş tablosu…
NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!
TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,
Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken
Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!
Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı tutarı da 5.500 TL oldu. İşte tüm detaylar;
MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin konularla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı tutarı da yüzde 30 oranında artarak 5.500 TL oldu.
YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU
Geçtiğimiz günlerde net asgari ücret 8500 TL olmuştu.
Ocak emekli ve memur zammı da asgari ücret ile dengeli tutulacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU YAYINDA!
Son enflasyonla birlikte ortaya çıkan emekli zammı maaşlarda alt sınırı belirledi. Ardından maaşlara ek zamla birlikte yüzde 30 oranında zam geldi.
Ek zamla birlikte maaş tablosu şöyle:
SSK (2000 öncesi): 6.093 TL
SSK (2000 sonrası): 3.778 TL
Bağ-Kur esnaf: 5.456 TL
Bağ-Kur tarım: 4.336 TL
5 bin 500 TL bandının altında kalan maaşlar bu sınıra yükselecek.
"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum. 2023 yılının ilk grup toplantısının hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Elbette yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Milletimizin huzuruna çıktığımız her parti programımız bir eser siyaseti olarak kayıtlara geçmektedir. Çünkü bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Milletimizin gönlündeki yerini korumakta kararlıyız.
Gece gündüz çalışıyor ve mücadele veriyoruz. Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerine çelme taksın, gözünü oysun... Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin ve dünyanın gerçeği sanarak ülkesine kin kusmaya devam etsin, biz işimize bakacağız, ülkemizi kalkındırmak için yatırımla istihdamla üretimle ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINI MİLLETİMİZLE İNŞA EDECEĞİZ"
Biz ülkemizde hak ve özgürlük talebi karşılanmamış hibir kesim bırakmamak üzere demokrasimizi güçlendireceğiz. Ülkemizi bölgesinde ve dünyada yükseltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti, Cumhur İttifakı'nın farkı diğerlerinden budur. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kendisi ve evlatları için kimin ne yaptığıdır.
Bizim en büyük gücümüz inancımızdır. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Yeni yönetim sistemimizin sağladığı hızlı karar alma kabiliyeti, projelerimizi daha hızlı hayata geçirmek için kullanıyoruz.
Gençlerimize emin adımlarla yürüyebilecekleri bir ülke bırakmanın peşindeyiz. 2023'te çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Son defayı bazıları yanlış anlıyor. Ha ben bu seçimi kastediyorum. Tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil finish
Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığımız yıl değerlendirmesinde, eğitim sağlık adalet spor üzerindeki çalışmalarımızdan bahsetmiştik.
"BİZ GERÇEKLERİ ANLATIYORUZ"
Malatya Çevre Yolu'nun birinci kısmı, Bitlis Çevreyolu'nu, Bitlis Çayı viyadüğünü, Batman-Midyat yolunu ve Hasankeyf Tüneli'ni, 39 tüneli ve 19 köprü viyadüğüyle, uzunluğu 70 km bulan Ağrı-Patnos yolunu, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevreyolunu, Samsun'da Kavak-Asarcık yolunu hizmete aldık.
Hava yollarında Rize-Artvin Havalimanı ve Tokat Havalimanını hizmete sunarak toplam havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Biz gerçekleri anlatıyoruz.
Tren yollarında, Gaziantep Gaziray, Tavşantepe Sabiha Gökçen metrosunu açtık. Milli Elektrikli Tren Seti'ni ürettik.
YENİ PROJELER YOLDA
Uzunluğu 120 km olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile Antalya-Alanya Otoyolu'nun inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere veriyoruz.
Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Bakırköy-Kirazlı metro hatları ile Kocaeli Şehir Hastane tramvay hattı açılışını gerçekleştireceğimiz projeler arasında yer alıyor.
Kayseri-Malatya Havalimanları'nın yeni terminal binalarının inşasına geçiyoruz. 1100 köyümüze daha 4,5G ile geniş bant hizmeti sunuyoruz. Enerjide kurulu gücümüzü 100 bin megavatın, iletim hatlalarımızın uzunluğunu 73 bin kilometrenin üzerine çıkardık.
ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ
2,4 milyon haneye 2,9 milyar TL elektrik desteği verdik...
Dünyanın en büyük ikinci NTE rezervi ülkemizde keşfedildi. Madencilik ihracatımız 6 milyar dolarının üzerine çıktı. Karadeniz gazının ilk fazını mart ayında devreye alıyoruz. Ülkemizin en önemli strateji ürünlerinden borun katma değerini artıran tesisi hayata geçiriyoruz. Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretmeye başlıyoruz.
Tuz Gölü doğalgaz depolama tesisimimizde kapasite genişletme çalışmalarını sürdürüyoruz.
Çocuklarımızın teknolojideki kabiliyetlerini kurduğumuz dene-yap atölyelerini 100'e çıkardık. Ülkemizin dört bir yanından 500 bin öğrencinin projelerini bilim fuarlarında sergilenmesini sağladık.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Konuyla ilgili geçtiğimiz zam dönemine bakıldığında Temmuz zammı sonrası tahsis numarasına göre bir ödeme takvimi çıkarılmıştı.
Buna göre ödeme dönemi 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 17 – 28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklileri için başladığı biliniyor.