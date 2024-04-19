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Giriş Tarihi: 19.4.2024 15:34 Son Güncelleme: 19.4.2024 15:52

Kadının kulağından çıkana kimse inanamadı! Dehşete düşüren o görüntü...

Böcek ısırıkları, kene yapışması veya böcek teması… Hemen herkesin düşüncesinden bile rahatsız olduğu bu durum, bazı insanların başına inanılmaz bir şekilde gelebiliyor. Kulağınızdan bir örümceğin çıktığını hayal edin. Tahammül bile edemediğiniz bu düşünceyi yaşayan bir kadın, sosyal medyanın gündemine düştü. İşte ayrıntılar…

Kadının kulağından çıkana kimse inanamadı! Dehşete düşüren o görüntü...

Bir kadın, annesinin kulağından sesler geldiğini duyunca pek inanmak istemedi. Fakat annesinin yaşadığı yoğun rahatsızlıktan sonra müdahale etmeye karar verdi.

Annesinin kulağına bir sıvıyı yavaşça döktüğü o anları kayda almaya karar verdi. Tam da o esnada karşılaştıkları şey, hem annesini hem de kendini dehşete düşürdü.

Sıvıyla temas ettiği anda, kadının kulağından bir örümcek koşarak uzaklaştı. O anları sosyal medyada paylaşan anne kız ise; binlerce kişinin inanamadığına dair yorumlarla karşı karşıya kaldı.

Garip sesler duyan kadının kulağından çıkan şey şoke etti! | Video

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Kadının kulağından çıkana kimse inanamadı! Dehşete düşüren o görüntü...
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