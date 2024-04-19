Kadının kulağından çıkana kimse inanamadı! Dehşete düşüren o görüntü...

Bir kadın, annesinin kulağından sesler geldiğini duyunca pek inanmak istemedi. Fakat annesinin yaşadığı yoğun rahatsızlıktan sonra müdahale etmeye karar verdi.

Annesinin kulağına bir sıvıyı yavaşça döktüğü o anları kayda almaya karar verdi. Tam da o esnada karşılaştıkları şey, hem annesini hem de kendini dehşete düşürdü.

Sıvıyla temas ettiği anda, kadının kulağından bir örümcek koşarak uzaklaştı. O anları sosyal medyada paylaşan anne kız ise; binlerce kişinin inanamadığına dair yorumlarla karşı karşıya kaldı.

Garip sesler duyan kadının kulağından çıkan şey şoke etti! | Video